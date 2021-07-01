今新增47例本土及3例境外新冠確定病例 13例死亡

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增50例COVID-19確定病例，分別為47例本土及3例境外移入；另確診個案中新增13例死亡。

指揮中心表示，今日新增之47例本土病例(其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為22例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至6月30日。個案分布以新北市20例最多，其次為臺北市18例、桃園市5例、高雄市2例，新竹市及新竹縣各1例；其中28例為已知感染源、3例關聯不明、16例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增13例死亡個案，為7例男性、6例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月14日至6月18日，確診日介於5月18日至6月20日，死亡日介於6月17日至6月30日；詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月29日累計公布13,549位確診個案中，已有10,306人解除隔離，解隔離人數達確診人數76.1%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入中，案14926、案14927分別為印尼籍30多歲及印尼籍20多歲男性漁工，去(2020)年12月自印尼來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，檢疫期滿採檢陰性即登船出海工作；2人均於今年6月16日返臺，入境後至防疫旅館檢疫，29日接受檢疫期滿前採檢，皆於今日確診；由於2人在臺期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。案14941為菲律賓籍30多歲男性漁工，5月13日自菲律賓來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，5月27日檢疫期滿前採檢陰性，5月29日檢疫期滿後登船，未再下船，6月14日因工作需求再次採檢陰性，6月16日因同船漁工確診，故移至防疫旅館進行隔離，6月29日隔離期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，且隔離期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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