快訊

【7/1確診地圖】增47例本土3例境外、死亡13例！ 陳時中：群聚需要釐清

撐不下去了！福和客運8月停駛營運 衝擊基隆到新店運輸

疫情影響芒果銷售 農業金庫和亞洲台商總會力挺果農

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

農業金庫今（1）日和亞洲台灣商會聯合總會共同舉辦「買芒果，挺農民」線上記者會，透過「農金安心GO」農漁產品產銷媒合平台，協助行銷有安全驗證標示的芒果鮮果，用具體行動力挺農民。

今年芒果產量預估超過19萬公噸，比去年約增加11%，台南市、屏東縣、高雄市和嘉義縣，四個縣市約佔總產量的95%。芒果進入盛產期，疫情延燒及網路不實訊息，影響芒果買氣，勢將衝擊農民生計。

響應政府「企業認購芒果」行動，農業金庫特別於「農金安心GO」網站首頁，設立「愛芒一夏 挺農一下 芒果專區」，延續鳳梨成功行銷經驗，目前上架的國產芒果，由農會和青農提供，來自屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣、彰化縣、台東縣。

「農金安心GO」上架產品，需具備產銷履歷（TAP）、有機、HACCP安全驗證標章或台灣農產品生產追溯條碼（QR code）。即日起至7月31日，購買國產生鮮芒果，每單滿500元現折50元，輸入折扣碼再折5元！還可以至農產嘉年華官網登錄發票，週週抽好禮！

我國芒果鮮果外銷，依序為輸往中國、香港、南韓、日本、美國、新加坡、加拿大、澳洲、馬來西亞、澳門和汶萊，以亞洲市場為主，亞洲台灣商會聯合總會劉樹添總會長表示，將會轉請亞總各國台商總會鼓勵會員熱烈響應此一「回饋故鄉，疼惜農民」的有意義活動。

延伸閱讀

穩定芒果價格 台南啓動收購次級品官田湧入200農民

枋山小農愛文芒果滿倉庫 盼各界援手清零

芒果這樣切！她曝「滾動式刀法」秒去皮 8千人狂讚：得學起來

免費送貝果！不要對我尖叫推「5款手搖＋聯名貝果」　必可蜜芒果奶霜一杯就飽

相關新聞

福邦證券股東會通過配息案 今年IPO目標6件

福邦證券（6026）今(1)日召開股東常會，通過每股配發現金股息0.167元，另外，通過盈餘轉增資每股配發股票股利0.633元（每千股無償配發63.3股）。股東會同時也補選1席董事，由財契爾資產管理公司代表人吳美玉當選。

LINE Bank貸款利率降至1.68% 四大科學園區員工更低

純網銀又有新動作！為進一步減輕民眾負擔，LINE Bank宣布貸款利率調降至1.68%起，希望雨天送傘，協助民眾解決支應...

張美媛任資深副總：將擴大統一投信ETF產品線

統一投信主動式基金績效已打響名號，未來為積極發展ETF和多元金融商品，特別延攬前元大投信副投資長張美媛擔任新金融商品發展...

保單紓困 保險局促可借新還舊

勞工紓困貸款喊卡後，保單借款紓困今接力上路，全體廿二家壽險公司開放五類保戶申請，每位要保人總借貸金額十萬元為限，三年內利...

信扶專案幫創業 中信助單親媽甩百萬債

單親媽媽李佳菁獨自扶養罹患自閉症的女兒，並扛下前夫留下的百萬債務，最低潮時，歷經惡煞登門討債，口袋也僅剩十二元，女兒只能...

台幣升逾6角 稱冠亞幣

台股昨日盤中及收盤價雙雙創下歷史新高，匯銀更高喊台幣匯率前景「晴空萬里」，沒有看壞的理由。新台幣今年上半年對美元升值6....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。