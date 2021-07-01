疫情影響芒果銷售 農業金庫和亞洲台商總會力挺果農

農業金庫今（1）日和亞洲台灣商會聯合總會共同舉辦「買芒果，挺農民」線上記者會，透過「農金安心GO」農漁產品產銷媒合平台，協助行銷有安全驗證標示的芒果鮮果，用具體行動力挺農民。

今年芒果產量預估超過19萬公噸，比去年約增加11%，台南市、屏東縣、高雄市和嘉義縣，四個縣市約佔總產量的95%。芒果進入盛產期，疫情延燒及網路不實訊息，影響芒果買氣，勢將衝擊農民生計。

響應政府「企業認購芒果」行動，農業金庫特別於「農金安心GO」網站首頁，設立「愛芒一夏 挺農一下 芒果專區」，延續鳳梨成功行銷經驗，目前上架的國產芒果，由農會和青農提供，來自屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣、彰化縣、台東縣。

「農金安心GO」上架產品，需具備產銷履歷（TAP）、有機、HACCP安全驗證標章或台灣農產品生產追溯條碼（QR code）。即日起至7月31日，購買國產生鮮芒果，每單滿500元現折50元，輸入折扣碼再折5元！還可以至農產嘉年華官網登錄發票，週週抽好禮！

我國芒果鮮果外銷，依序為輸往中國、香港、南韓、日本、美國、新加坡、加拿大、澳洲、馬來西亞、澳門和汶萊，以亞洲市場為主，亞洲台灣商會聯合總會劉樹添總會長表示，將會轉請亞總各國台商總會鼓勵會員熱烈響應此一「回饋故鄉，疼惜農民」的有意義活動。