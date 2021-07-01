6月車市銷售衰退3成 業者盼7月好轉

受疫情影響，國內車市6月銷售表現不佳，總掛牌數為2萬7930輛，較5月衰退達18.8%，而與去年同期比較，衰退程度則達到33.5%。業者表示，主要仍是因為在三級警戒期間，民眾實體看車活動意願偏低，經銷據點來客數大幅減少，連帶影響銷售狀況。

而累計1至6月，總掛牌數達22.18萬台，仍比去年同期小幅成長5.7%。分析6月銷售表現，國產車銷售表現最佳的仍是Toyota Corolla Cross，其次為Corolla Altis，而在第三名之後掛牌數皆在千輛以下。

進口車方面，業者則說，整體表現較國產車市略優，主要因為訂單多為數月前所累積，船運時間較不受疫情影響，其中Tesla Model 3延續上個月的出色表現，6月仍位居排行榜第二名。

對於下半年的的銷售前景，業者則保守認為，7月中旬前三級警戒都不會解除，接下來疫情能否趨緩、經濟活動會否恢復正常都是問號，因此7月的銷售表現，仍會比去年同期衰退，但有機會比6月好一點。