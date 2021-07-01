Uber Eats打入婆婆媽媽日常 推傳統市場生鮮外送

Uber Eats 30分鐘隨點即送電商平台擴大生鮮雜貨外送版圖，今（1）日宣布切入菜市場外送領域，第一波與台北中山、松江、興隆、士東、濱江；新竹竹蓮傳統市場、新竹市果菜批發市場、仁義傳統市場，以及高雄天天新黃昏傳統市場，共計9家知名傳統市場合作，讓消費者在家就能在Uber Eats上選購新鮮食材。

有鑑於生鮮雜貨外送需求不斷擴大的消費型態，自7月2日起，Uber Eats 與全聯福利中心擴大合作，162家門市支援外送，範圍擴及 Uber Eats 營運的18個城市，包含澎湖離島。

Uber Eats統計，過去一年來合作商家數量成長7倍，生鮮雜貨商品數量總數增加到超過6萬項商品，服務覆蓋率達80%。

Uber Eats 台灣新事業副總張祐欣表示，市調中發現有3成左右民眾習慣去菜市場採買生鮮食材。三級警戒開始至今，消費者對於 Uber Eats 平台上的生鮮雜貨的訂購需求大增，帶動生鮮雜貨類訂單成長三倍。

Uber Eats 從4月起陸續與9家知名傳統市場展開合作，協助超過83家攤販外送，其中高雄天天新黃昏菜市場就有多達28家攤商加入，顯示攤商也趕著藉由外送搶攻宅商機，以因應解封前實體店面人流減少的營運困境。而比較早加入的台北中山、松江、興隆、士東，以及濱江市場於一個半月合作期間單量平均成長達2至3倍。