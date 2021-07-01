LINE Bank推園區菁英貸款專案 利率最低1.48%

為進一步減輕民眾負擔，LINE Bank宣布貸款利率調降至1.68%起，希冀雨天送傘，協助民眾解決支應疫情期間所需的生活開支，以及緊急醫療等資金需求。

此外，LINE Bank也祭出鎖定四大科學園區上班族的「園區菁英貸款專案」，適用對象為四大科學園區 （內湖、新竹、台中、台南）內且為上市櫃或全球500大公司之正職員工，最低優惠利率為1.48%，同享開辦費488元、綁約期1個月的優惠條件。

分期信貸24小時隨時打開LINE Bank APP就能申辦，更擁有低開辦費488元，綁約期1個月(滿月後提前還款不收額外費用) 等多項優惠，且全程線上輕鬆搞定，透過LINE訊息通知，能即時獲知申辦進度，避免實體接觸。核貸完成後快速撥款，疫情期間帶給民眾便利的申貸管道。