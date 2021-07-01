快訊

用命控訴的維吾爾法庭：中國暴怒的「反華鬧劇」？

郵務士工作量多2、3倍 手腳發麻眼前一片黑昏倒

台灣6月車市慘不忍睹 寄望7月好轉

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣6月汽車市場好慘。本月總市場僅有27,930台水準 (比去年衰退32.5%)低於原先預期（3.5萬台）許多。1-6月合計總市場累計登錄221,809台，較去年仍小幅成長5.7%。

6月份受全國三級警戒延期實施影響，民眾普遍避免外出，減少社交接觸機會，導致展示間來店客數量大幅減少，整體車市買氣因此受很大影響。 商用車因於宅經濟物流需求提高，豪華車品牌受惠於前幾個月缺車，6月來車満足等待已久的客戶，豪華車佔比高達27.4% (今年1-5 月為 21.6%)，可以説是疫情下受到影響較為輕微的例外情況。

龍頭車廠和泰車（2207）旗下兩品牌Toyota+Lexus總計掛牌7,996台(T: 6,329台、L: 1,667台)，市佔率28.6%。

和泰車表示，受疫情影響，不僅一般客戶暫時觀望，在營業車及租賃車客戶的購車計劃也都暫緩，因此造成整體銷售未達預期目標，但Corolla Cross,RAV4, Altis 這三款主力車種仍然穩居乘用車最暢銷的前三名。

至於對7月的市場預估，和泰車表示，7月份預估為3.5萬台 (比去年少了20%)

疫情影響應是短期因素，展望7月車市，受惠於近期本土疫情已經呈現趨緩現象，三級警戒有望於7/12之後解封，屆時就可望提升民眾消費信心。加上各大車廠目前都擴大販促優惠來吸引消費者，預期7月份全月總市場預估可達 35,000 台，年減二成。

延伸閱讀

LUXGEN挺購車自駕守台灣 U6 GT只要64.8萬！

疫情未解封夜市人生不再難生活 翁章梁：研擬微解封

全美首傳疫情華盛頓州解封 駐外人員：仍有民眾認為疫情是政治騙局

台北市夜市微解封 徐世榮：柯文哲打臉柯文哲

相關新聞

傳關島官方 擬提供前5千名旅客500美元購物金

關島官方為搶觀光不斷加碼，今天上午外電傳出關島官方計畫提供前5,000名旅客500美元購物金。除了雄獅（2731）、鳳凰...

買綠電衝第一的美妝集團女總裁 陳敏慧退休透露新動向

在萊雅集團服務25年的陳敏慧，今（1）日正式卸任台灣萊雅總裁一職，而她為人津津樂道的除了是她在擔任台灣CEO期間的超強戰...

預售屋揭了！ 首席公館今年最貴、這案北市最便宜

實價登錄2.0今（1）日上路，除了中古屋門牌全都露，預售屋包括案名，坪數，樓層，單價也都全部揭露。

疫情土地照夯！單季交易669億 這些地方都創高價

戴德梁行統計指出，土地交易未因疫情而趨緩，今年第二季土地市場交易量669億元，不僅交易量高於近五年平均550億元，且多處...

台灣6月車市慘不忍睹 寄望7月好轉

台灣6月汽車市場好慘。本月總市場僅有27,930台水準 (比去年衰退32.5%)低於原先預期（3.5萬台）許多。1-6月...

昭惠口罩國家隊因應需求客製化 增加生產線不漲價

嘉義縣市唯一的口罩國家隊朴子市昭惠實業公司，因應本土疫情爆發，醫療口罩需求量大增，增加6部機台，共9部機台9條生產線全開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。