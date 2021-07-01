台灣6月車市慘不忍睹 寄望7月好轉

台灣6月汽車市場好慘。本月總市場僅有27,930台水準 (比去年衰退32.5%)低於原先預期（3.5萬台）許多。1-6月合計總市場累計登錄221,809台，較去年仍小幅成長5.7%。

6月份受全國三級警戒延期實施影響，民眾普遍避免外出，減少社交接觸機會，導致展示間來店客數量大幅減少，整體車市買氣因此受很大影響。 商用車因於宅經濟物流需求提高，豪華車品牌受惠於前幾個月缺車，6月來車満足等待已久的客戶，豪華車佔比高達27.4% (今年1-5 月為 21.6%)，可以説是疫情下受到影響較為輕微的例外情況。

龍頭車廠和泰車（2207）旗下兩品牌Toyota+Lexus總計掛牌7,996台(T: 6,329台、L: 1,667台)，市佔率28.6%。

和泰車表示，受疫情影響，不僅一般客戶暫時觀望，在營業車及租賃車客戶的購車計劃也都暫緩，因此造成整體銷售未達預期目標，但Corolla Cross,RAV4, Altis 這三款主力車種仍然穩居乘用車最暢銷的前三名。

至於對7月的市場預估，和泰車表示，7月份預估為3.5萬台 (比去年少了20%)

疫情影響應是短期因素，展望7月車市，受惠於近期本土疫情已經呈現趨緩現象，三級警戒有望於7/12之後解封，屆時就可望提升民眾消費信心。加上各大車廠目前都擴大販促優惠來吸引消費者，預期7月份全月總市場預估可達 35,000 台，年減二成。