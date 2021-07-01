傳關島官方 擬提供前5千名旅客500美元購物金

關島官方為搶觀光不斷加碼，今天上午外電傳出關島官方計畫提供前5,000名旅客500美元購物金。除了雄獅（2731）、鳳凰外，山富旅行社（2743）今天也宣布將開三梯次機加酒，分別為7月22日、26日及30日，一起服務需要的旅客。

關島的AIR V&V（Vaccines & Vacation）施打疫苗計畫推出後，出現三大詭譎現象；首先，關島總督古蕾露（Lou Leon Guerrero）昨(30)日搶復甦商機再出招，開放入境即可免隔離後，國內想要去打疫苗的民眾再度湧出。

隨著政策的變化，「關島機+酒+打疫苗」出現一個非常詭譎現象，退的人很多，打電話尋問想去的人更多。只要一點點的政策改變，就能讓民眾想法一變再變，旅行社業者表示，主要還是打疫苗的吸引力太大。

最近想去關島參加關島觀光局推出疫苗支援企劃AIR V&V方案，一直猶豫不決的民眾，最常問旅行社的問題就是「關島都能開放觀光，環境這麼安全，國內政策會不會推出旅遊泡泡?想要再等等」，然而這個問題，常讓旅行社不知道要怎麼回答。

山富旅遊今天也指出，在關島大力救觀光產業，也開放觀光，這是一個國際大事，國內的觀光產業在這波疫情下受傷慘重，現在沒有國旅，也不能組團，在沒有路走的情況下，為了一線生機只能火速推出機加酒行程，協助旅客自由行。