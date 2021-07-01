買綠電衝第一的美妝集團女總裁 陳敏慧退休透露新動向

在萊雅集團服務25年的陳敏慧，今（1）日正式卸任台灣萊雅總裁一職，而她為人津津樂道的除了是她在擔任台灣CEO期間的超強戰鬥力，使得台灣萊雅在美妝產品的成長率，是市場平均的二倍以上外，2020年她更宣布採購綠電，使得台灣萊雅成為第一個100%使用綠電的企業。

此外，陳敏慧也是台灣的驕傲。多年來陳敏慧積極促進台灣與法國的經濟文化交流，於2015年獲法國總統頒贈「法國國家功勳軍官勳位: Officier de L‘ordre National du Mérite」殊榮。同時，陳敏慧更是台灣萊雅首位本土總裁，也是萊雅集團亞太區第一位女性總裁。

而擔任台灣萊雅總裁近10年的陳敏慧，因個人生涯規劃已於6月底退休。陳敏慧任職期間透過「3G」經營心法Great Business(良好企業營運)、Great Place to Work(良好工作場域)、Great Corporate Citizen(良好企業公民)，積極推動人才培育，組織卓越的團隊，屢屢創下台灣萊雅優異成績。

同時，陳敏慧也洞察數位轉型的趨勢與重要性，早在2010年訂為萊雅的「數位元年」，帶領台灣萊雅展開一連串的數位轉型措施，超前布局的策略讓台灣萊雅即使在疫情衝擊下依然成果豐碩。

退休前接受遠見雜誌專訪的陳敏慧，身為台灣女董事協會創始會員、現任副理事長的她，接下來則會接下協會中「女董學院」執行長的任務，培養更多女性高階領導人。也會持續擔任AAMA台灣搖籃計畫的導師，將經營品牌，尤其是國際化的經驗，傳授給台灣下一代的創業家。

新任台灣萊雅總裁師逸樺（Eva LEIHENER-STEFAN）則於今（1）日正式就職，師逸樺總裁1997年以儲備幹部職位開始加入德國萊雅集團，以優異的工作表現一路爬升至總經理，在德工作期間，全力推動數位化升級，曾在艱困的市場環境下，帶領團隊逆勢獲得極佳的市場佔有率，建立品牌領先地位，更成功主導收購德國有機品牌LOGOCOS Naturkosmetik，完成複雜的整合過程。此次來台就職，台灣萊雅可望在她優秀的戰略技能及領導下，再創業務高峰。

雖受疫情影響，但萊雅集團表示，新舊任台灣萊雅總裁透過緊密線上會議已完成工作交接，台灣萊雅除了奠基在陳敏慧總裁多年耕耘的豐碩成果下，未來也借重師逸樺總裁豐富的國際經驗，繼續朝著萊雅集團的全球願景邁進，以「Create the Beauty that Moves the World」為核心概念，發揮萊雅集團身為全球永續美妝龍頭的使命感，運用「美麗」的力量，為地球環境、產品、人類盡一份心力，持續以美妝改變全世界，邁向全新的里程碑。