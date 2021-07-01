預售屋揭了！ 首席公館今年最貴、這案北市最便宜
實價登錄2.0今（1）日上路，除了中古屋門牌全都露，預售屋包括案名，坪數，樓層，單價也都全部揭露。
台北市首批揭露的預售屋，近一年以信義區豪宅「首席公館」價格最高，近一年共有8筆成交，單價都在220萬以上，最高達270.7萬。不過，資料來也顯示，此一豪宅23樓售價比24樓貴，24樓三戶全部以267.7萬出售，但23樓都賣到270.7萬。
台北市近一年成交價格最低的預售屋為位於北投區大屯路的一樹巷，成交總價多在一千萬左右，最低僅745萬元，為15坪套房，成交單價都在4字頭，最便宜一戶僅41萬元，一樓除外，最貴49.7萬元。
南港、文山區也都有四字頭建案，文山區遠雄晴川近一年成交價，一樓店面一坪賣到99.6萬元，高樓層最貴一坪成交69萬元，但2樓以約43萬成交，同一社區一坪相差達26萬元。
其他北市較便宜的建案還有位於南港舊莊街的閱讀中研，中低樓層不少以四字頭成交，最低為三樓戶，一坪46萬元。
內湖區新建案近一年成交價都在六字頭，位於南京東路六段的福一潭美，近一年登錄21戶，除了2、3樓兩戶單價低於60萬，其他都在60萬以上，內湖近一年售價最高為位於五期重劃區的遠雄常御，最高一坪成交93.6萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言