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預售屋揭了！ 首席公館今年最貴、這案北市最便宜

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
首席公館。取自google
首席公館。取自google

實價登錄2.0今（1）日上路，除了中古屋門牌全都露，預售屋包括案名，坪數，樓層，單價也都全部揭露。

台北市首批揭露的預售屋，近一年以信義區豪宅「首席公館」價格最高，近一年共有8筆成交，單價都在220萬以上，最高達270.7萬。不過，資料來也顯示，此一豪宅23樓售價比24樓貴，24樓三戶全部以267.7萬出售，但23樓都賣到270.7萬。

台北市近一年成交價格最低的預售屋為位於北投區大屯路的一樹巷，成交總價多在一千萬左右，最低僅745萬元，為15坪套房，成交單價都在4字頭，最便宜一戶僅41萬元，一樓除外，最貴49.7萬元。

南港、文山區也都有四字頭建案，文山區遠雄晴川近一年成交價，一樓店面一坪賣到99.6萬元，高樓層最貴一坪成交69萬元，但2樓以約43萬成交，同一社區一坪相差達26萬元。

其他北市較便宜的建案還有位於南港舊莊街的閱讀中研，中低樓層不少以四字頭成交，最低為三樓戶，一坪46萬元。

內湖區新建案近一年成交價都在六字頭，位於南京東路六段的福一潭美，近一年登錄21戶，除了2、3樓兩戶單價低於60萬，其他都在60萬以上，內湖近一年售價最高為位於五期重劃區的遠雄常御，最高一坪成交93.6萬元。

資料來源／內政部實價網
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資料來源／內政部實價網
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