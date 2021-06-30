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疫情衝擊 上半年近600億元公共建設招商被迫延後

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部促參司今（30）日表示，今年上半年公共建設招商（含促參、非促參）共44件完成簽約，民間投資金額合計176億元，受到疫情影響，部分案件延後招商，導致民投金額遠低於去年同期，合計約有近600億元招商案件被迫延後。六都中新北市暫居招商王，件數及金額都遙遙領先。

促參司統計，今年上半年廣義公共建設招商情形，新北市共12件完成簽約，投資金額達到70.37億元，暫時奪下招商王寶座；高雄市則有兩件簽約，金額合計達25.23億元，暫居亞軍；第三名則是台北市，簽約三件，投資約3.99億元。

至於台南、台中則以3.69億元、0.25億元暫時落後，桃園市簽約投資額0.22億元，暫時敬陪末座。

促參司副司長李嘉珍表示，受到新冠肺炎疫情影響，今年上半年原訂招商的51件促參案，結果有17件受疫情影響延後招商，影響金額約120億元；非促參案件方面，原定上半年應有20件招商，但最後有13件延後，影響所及金額約475億元。換句話說，上半年約有近600億元的公共建設招商案件被迫延後。

促參司官員表示，2019年上半年公共建商簽約金額約423億元，2020年上半年為653億元，今年上半年僅176億元，若純粹以金額來看，確實有受到疫情影響，不過下半年仍有不少投資動能，預估全年民間投資金額，仍可望突破1,000億元，預估達到1,175億元。

下半年預計招商案件，包括高雄環保局南區綠能發電示範廠BOT案（投資金額100億元、新竹市北區第十七、十八、十九村都更案（80億元）、桃園北區水資源回收中心再生水BOT案（48億元）等。

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