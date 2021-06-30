台航董事長劉文慶惜售陽明 1萬張持股暫時不賣

台航（2617）董事長劉文慶今天指出，出售陽明（2609）持股，主要是考量台航的股東權益，在新年度打算將出售持股的獲利拿出來分配給台航股東，考量貨櫃市場還是很好，原預計要出售的1萬張持股，考慮暫時不賣。

另外，台航考量到疫情，展現房東的大氣，主動減租5成，幫助三家餐飲、一家健身中心度難關。

台航董事長劉文慶表示，知道疫情對於國內許多產業造成衝擊，目前旗下有四筆物業租給餐飲及健身房使用，其中，包括北投張學良故居少帥禪園、基隆港海產樓等三家餐飲業者，還有一筆位於基隆的物業是租給健身俱樂部，這個部份，台航全部主動減租5成，助他們度過疫情最艱難的時刻。

另外，近期屏東枋因新型冠狀病毒病的Delta變種株病例，使得屏東芒果遭污名化出現退貨潮，劉文慶也表示，台航也主動協助果農，跟相關的主管單位連絡後，才知道枋寮芒果已經有許多人認購，但幫果農的決心不變，在相關單位的推薦下，跟台南果農買進芒果，來分送給員工及客戶。

台航今天公告已出售陽明持股3209張，出售每股交易價格為166.92元，交易總金額為5.35億元，處分利益為4.97億元，獲利達14倍，這個部分將認列在其他股東權益，未來會在新年度配發給台航股東；另外，考量到貨櫃輪市場比預期還好，原申讓出售的股票為1.32萬張，考慮未出售的1萬張暫停出售，加上原來的2.8萬張，未來持有陽明張數乃達3.8萬張。