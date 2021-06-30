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新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

聖洋科技及潮網科技 成Twitter頂級廣告代理商

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣數位廣告市場規模逐年成長，並展現強勁需求，社群媒體平台Twitter今日宣布台灣的聖洋科技（cacaFly International Media）及潮網科技（Wavenet Technology）是Twitter 2021 頂級廣告代理合作夥伴。藉由 Twitter 擁有的廣大使用者，加上適合探索最熱門話題的平台特性，助攻台灣品牌主提升本地數位行銷動能及效益，同時達成全球商業目標。

台灣數位廣告市場在2020年受到新冠疫情影響，但市場總量仍維持正成長，較2018年成長 5.3%，整體規模約新台幣483億元，台灣市場的數位化程度成熟，在關鍵產業具備領導地位等多樣考量下，Twitter 持續深化在台灣的布局和投資。

Twitter希望藉由平台的話題擴散速度和資訊即時性，協助企業提升品牌影響力。不少台灣民眾使用社群媒體追蹤品牌新訊，Twitter是品牌主發布品牌訊息並深度接觸本地及全球客群的關鍵傳播管道之一。

根據Twitter公布的2021 年第1季財務報告顯示， 有1.99 億來自世界各地的可變現日活躍用戶量，品牌可經由 Twitter平台觸及全球廣大群眾。藉由 Twitter 和台灣廣告代理合作夥伴的全新結盟，台灣品牌可以更即時地獲得「品效合一」全方位的數位廣告服務，透過 Twitter 社群在數位行銷領域的影響性，拓展全球市場的影響力。

Twitter 數位廣告 社群媒體

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