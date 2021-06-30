新莊宏匯廣場宣布 7月1日全面復業

聯合航空29日宣布將向波音及空中巴士總共訂購270架飛機，此舉堪稱是近來最強烈訊號，顯示航空公司執行長相信，美國未來幾年空運量將大增，且消費者需要更優質且更昂貴的服務。

2021-06-30 16:17