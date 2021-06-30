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新莊宏匯廣場宣布 7月1日全面復業

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
新莊宏匯廣場7/1全面復業，專櫃皆有置放酒精提供客人使用。宏匯廣場／提供
新莊宏匯廣場7/1全面復業，專櫃皆有置放酒精提供客人使用。宏匯廣場／提供

經歷38天自主停業，新莊宏匯廣場今（30）日宣布，將於7月1日全面復業，營業時間不分平假日，為早上11:00～20:00。

宏匯廣場表示，將持續施行全館、全場域的清潔消毒；服務台等顧客服務區域，每日定時消毒，服務諮詢安心無虞；提供每櫃位酒精噴霧，陳列於櫃上明顯處，擺放貼心服務POP說明。

賣場服飾櫃使用蒸汽熨斗熨燙衣物殺菌，讓試穿前後更安心；落實人員健康監測，對所有進入賣場服務人員每日早晚量測體溫，與紀錄人員健康狀況；防疫期間餐飲持續暫停內用，提供外帶服務。

7月1日恢復全館營業(娛樂及電影院除外)，宏匯廣場推出7/1(四)~7/14(三)，共14天「平安感謝季」，攜手各大品牌，精選回饋您「感恩優惠」。

1)全館百貨服飾:當日單筆消費滿1,000元，回饋「100元電子贈品券」。(可累計贈送)

2)指定3C/大家電/健康器材:當日單筆消費滿10,000元，回饋「500元電子贈品券」。(可累計贈送)

3)國際精品:當日單筆消費滿10,000元，回饋「1,000元電子贈品券」。(可累計贈送)

餐飲 家電

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