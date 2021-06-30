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光陽注資台灣大車隊集團 衝刺快遞市場

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

鎖定疫情後的全新生活型態，台灣機車龍頭光陽旗下的金庫資本投資1.8億元在台灣大車隊集團（2640）旗下全球商務科技(全球快遞)，今(30)日達成投資協議。未來全球快遞外送員將使用數位化科技平台，騎乘光陽的Ionex電動機車，架構台灣全新的交通服務生態圈。

全球快遞是台灣大車隊集團旗下的重要子公司，也是台灣第一家導入APP行動派遣的快遞物流企業。金庫資本投入1.8億元成為全球快遞的第二大股東，使全球快遞市值達5億。

全球快遞總經理劉金維表示，全球快遞的B2B合作企業已達4萬家，包含大企業總部、政府機關、國際金融保險、精品百貨、知名電商、大型連鎖通路、便利商店、零售餐飲業等，而社區即時物流服務的街邊門店數也超過1萬家。

台灣大車隊集團與光陽集團兩大產業龍頭的戰略結盟，顯現資本結合的趨勢已經取代了傳統的聯盟方式。在生活外送、電商配送、運輸物流已成為人們離不開的生活型態，台灣大車隊（2640）集團積極打造全方位生活服務平台，成為疫後新常態的最佳平台經濟傳遞者。

台灣大車隊集團董事長林村田表示，集團旗下全球快遞專注最後一哩路的物流服務，集團內將透過雲端派遣系統即時調度全台2.6萬的騎士物流車隊與2.2萬的計程車車隊。下一步除了會積極與光陽集團雙邊合作Ionex電動機車物流解決方案，打造B2B、B2C外送電動機車車隊，並將打造台灣電動車解決方案向全球市場輸出。

光陽集團董事長柯勝峯表示，光陽 KYMCO在東南亞所打造的以Grab為核心的智慧城市交通生態鏈，Ionex車能網扮演了極為重要的角色。期待在台灣能藉由和台灣大車隊集團的深度結合與世界接軌，創造下一個智慧城市交通服務的新典範。」

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