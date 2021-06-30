助友邦興學 台糖宏都拉斯小農咖啡反饋三所中學

以香醇中焙溫潤的台糖宏都拉斯小農咖啡，三年前上市即頗受好評，而背後也藏蘊著大大愛心。台糖與國際非營利組織IMPCT合作在宏國興建的第二所學校「Las Delicias」於宏都拉斯當地時間25日正式啟用，近期也會有第三所學校將啟用。台糖表示，每一杯咖啡就是友邦宏國每一位高地小農與每一位偏鄉學子的希望與未來。

台糖2017年底以合理價格，直接向宏國小農購買咖啡豆，不僅減少中間商對小農的剝削，同時台糖亦與國際社會企業IMPCT合作，將咖啡貿易的部分收入直接回饋到產地，協助當地興建學校，以實質幫助宏國的偏鄉小農與學校。

台糖表示，宏都拉斯因地形崎嶇，資源有限，偏鄉地區的孩童如要接受中學教育，平均要耗費四小時才能抵達鄰近的學校，且多數家庭也因經濟能力有限，學童不得不中斷學習。

台糖為協助宏國提升偏鄉地區的教育程度，與IMPCT合作，以公平咖啡貿易協助當地興建中學，日前啟用的「Las Delicias」中學即是當地社區的第一所中學，主要提供銜接小學畢業至大學入學前的五年課程，並透過「社區領導青年發展計畫」的學程，引導學生學以致用，協助改善及解決社區的種種問題，以提升當地的生活水平。

台糖指出，Las Delicias是台糖與IMPCT在宏都拉斯偏鄉地區興建的第二所學校，第一所「Los Izotes」中學已於2018年8月啟用；近期還有第三所學校即將啟用。這三所學校每間學生人數大約是20至30人，年齡介於12至18歲，各個都是翻轉當地社區的希望。

台糖宏都拉斯高地小農咖啡本身細緻醇厚，是一杯有故事、有味道，也帶有公益色彩的咖啡，近年來隨著台糖胖卡全台走透透，不僅滿足行家的味蕾，更獲得眾多有愛心的消費者的支持。