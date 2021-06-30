車市急凍 Tesla Model 3 在台熱銷

Tesla Model 3 持續席捲台灣新車市場，繼今年 5 月近千輛掛牌的亮眼成績後，6月截至30日掛牌數已突破 600 輛，也創下 Model 3 進入台灣市場以來最高，總數超過 1,600 輛單季掛牌紀錄，較上一季度成長超過 20%。

Tesla 為了服務台灣急速成長的車主社群，新北首座 Tesla Center「新莊服務體驗中心」也將於明日（7月1 日）正式開幕營運。新莊服務體驗中心是北部繼內湖服務園區之外第二座 Tesla Center，將結合銷售展示、科技教育與車輛保養維修等服務，大幅提升雙北地區車主服務量能與速度，提供所有消費者全方位的專業服務，以迎接更多台灣車主與 Tesla 一同加速全球轉向永續能源的發展。

除此之外，積極佈建台灣充電基礎建設的 Tesla 宣布將在明日開放「桃園 – 八德超級充電站」，近期也將再陸續開放位於新竹與桃園的 2 座全新站點，將使全台超級充電站突破 30 座的里程碑。

Tesla 自台灣疫情升溫以來，除了快速落實一系列防疫措施，包括線上諮詢、到府試駕、官網購車、零接觸交付以及遠端車輛診斷等服務，也開放官方網站 Model 3 現貨車訂購與精品配件線上商店，將所有服務虛實整合，顛覆傳統汽車銷售與服務模式，提供消費者全新世代的生活風格與科技體驗。