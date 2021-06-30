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三大理由 中航看好散裝船市場

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

中航（2612）今日法說會登場，近期除BDI（波羅的海運價指數）上漲外，第三季海岬型的遠期運價日租金已經來到4萬美元，這個顯示，市場對於散裝船的未來需求很樂觀。

中航看好散裝船市場有三大理由，首先，包括全球各國解封有望，遠期租金價格上漲；其次，中澳貿易關係緊張，船舶改到巴西載運原料，帶動船舶需求吃緊，第三，長期新船加入數量少，環保節能議題會持續發酵，中、小型散裝輪運價再起，拉動大型船的需求。

BDI（波羅的海運價指數）29日再創今年新高，指數來到3418點，上漲94點，近一周漲幅達9.59%。

其中，2019年BDI的平均指數為1353點，2020年的平均是1066點，今年到6月為止，2221點。海岬型的日租金在日前一度雖然回到日租金2萬美元，但很快就回升到3.2萬美元；而且第3季的遠期市場日租金價格已經飆上4萬美元。

IMF預估2021年全球GDP增長6.0%，全球乾散貨海運量在2021年可望成長約3.7%；其中，巴西、印尼的出口數量都增加，未來兩年的海運需求，已經可以看到預估值，都是需求大於運力供給。

今年以來鐵、礦砂的價格都創新高，價格仍然維持高檔，新船下水的數量明顯減少，新船跟二年船的價格持續上漲，尤其是10年以上的二年船，價格漲幅更大，長期要注意環保法規趨嚴新船訂單縮減。

中國航運公司的核心經營項目，主要管理自有十艘海岬型散裝輪船隊，每季都會有散船進行換約，經營國際大宗物資運輸等多元化業務，第一季海運業務占48%，內陸運輸及物流業務占51%，代理空運及其他業務占1%。

租金

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