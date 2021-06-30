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國巨取得奇力新100%股權 奇力新將終止上市

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

國巨股份有限公司（2327）與奇力新（2456）於今（30）日分別召開董事會通過以股份為對價之股份轉換案，由國巨取得奇力新百分之百股份。

國巨表示，此次股份轉換案換股比例為以每 1 股奇力新普通股換發 0.2002 股國巨普通股，新發行股份約當新公司股份8.8%，最終換股比例將依雙方股份轉換契約進行調整，以雙方前一個交易日（29）日的收盤股價換算，本次股份轉換溢價幅度約為 10.01%。雙方預計於 2021 年 9 月 7 日召開股東臨時會討論該議案，並經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定 2021 年 12 月 30 日為股份轉換基準日。

國巨表示，股份轉換完成後，奇力新將成為國巨百分之百持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上市及撤銷公開發行。

國巨近年透過國際性併購及內部產品組合優化調整後，公司著重在高階規格產品佈局，整合產品、技術及通路以符合客戶優化供應鏈的需求，並持續聚焦於車用、工業、醫療、航太、5G/IoT等高階利基市場；奇力新為電感元件專業製造商，主要市場以大中華區消費性電子、行動裝置及通訊應用為主。

奇力新一直以來是國巨的關聯企業並保持獨立營運，這次與國巨百分之百的股權轉換，將可加強雙方更緊密的運作來提高綜效。透過本次的整併，將使國巨的產品組合更加完整，同時奇力新亦可透過國巨的全球通路，進入歐美及日本等高端市場，以及汽車、工規、醫療、航太與5G/IoT等高階應用，為彼此的客戶、股東與員工創造更高的價值。

國巨 奇力新 股東臨時會

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