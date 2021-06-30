光陽間接斥資1.8億元 投資台灣大車隊旗下全球快遞

看好數位科技發展的趨勢與疫情後的全新生活型態，光陽旗下的金庫資本斥資1.8億元，投資台灣大車隊集團(2640)旗下全球商務科技(全球快遞)，今日達成投資協議。

台灣大車隊集團與光陽集團兩大產業龍頭的戰略結盟，顯現出台灣產業的轉型已經啟動，資本結合的趨勢已經取代了傳統的聯盟方式，異業結合的趨勢無法阻擋。在生活外送、電商配送、運輸物流已成為人們離不開的生活型態，台灣大車隊（2640）集團以其超前部署的全方位生活服務平台，當仁不讓成為疫後新常態的最佳平台經濟傳遞者。

金庫資本總經理丁學文表示：「與資本對話將是台灣邁向未來的一個關鍵，金庫資本除了促成光陽集團及台灣大車隊集團的合作外，還將提供全球快遞我們過去十多年來所累積的E-mobility資源。未來我們將看見全球快遞外送員使用數位化科技平台，騎乘Ionex電動機車，提供消費者最好的服務體驗，架構台灣全新的交通服務生態圈。」

台灣大車隊是台灣計程車的第一品牌，市佔率高達24%，服務範圍遍及全台各地。台灣大車隊更透過旗下綿密的車隊網絡，搭配最先進的，55688 APP與資訊後台，打造圍繞人們日常生活的好幫手，滿足大眾在食、衣、住、行、育、樂各方面的需求，以資訊與科技引領企業未來的全方位發展。

台灣大車隊集團董事長林村田表示：「集團旗下全球快遞專注最後一哩路的物流服務，集團內將透過雲端派遣系統即時調度全台2.6萬的騎士物流車隊與2.2萬的計程車車隊。下一步除了會積極與光陽集團雙邊合作Ionex電動機車物流解決方案，打造B2B、B2C外送電動機車車隊，我們更將打造台灣電動車解決方案向全球市場輸出，讓台灣大車隊集團成為台灣的驕傲。」

光陽集團董事長柯勝峯表示：「身為台灣智慧城市產業聯盟會長，我很高興KYMCO能透過金庫資本與台灣大車隊集團進行此次的跨業合作。KYMCO在東南亞所打造的以Grab為核心的智慧城市交通生態鏈，Ionex車能網扮演了極為重要的角色。我期待在台灣能藉由和台灣大車隊集團的深度結合與世界接軌，創造下一個智慧城市交通服務的新典範。」