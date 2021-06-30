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王令麟宣布東森集團員工調薪 最高7%、估千人受惠

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
東森集團總裁王令麟。東森／提供
東森集團總裁王令麟。東森／提供

東森集團總裁王令麟今 （30）日宣布集團自7月1日起調漲員工薪資，成為疫情期間台灣率先宣布調薪的企業集團。東森集團表示，這次調薪以基層員工為主，正職行政幕僚人員（不含業務人員）薪資在4.5萬或5萬以下，服務年資滿一年以上，可依服務年資調薪2-7%。

東森集團此次調薪的關係企業包含東森購物、東森自然美、東森保代、東森房屋及ETtoday新聞雲等，員工約3,200人，此次符合調薪資格的員工約達三分之一，估達千人。東森購物、東森自然美、東森保代、東森房屋的員工，薪資5萬以下、服務滿一年以上，經主管核定表現優秀，可依照年資調薪2%、3.5%、6%、7%。

而網路新聞媒體《ETtoday新聞雲》儘管仍在虧損狀態，仍列入這波調薪，只要員工薪資4.5萬以下，服滿年資者3.5年以上，可依年度考績調薪4-6%。

王令麟表示，疫情期間，許多人面臨減少收入，甚至失去工作機會，但這群基層員工及年輕人，不僅要背負照顧家庭的重擔，還要面對通膨壓力，格外辛苦，此次宣布調薪，除了是照顧員工生計，也是感謝全體同仁齊心堅守崗位，共同挺過疫情難關，也希望發揮帶頭的指標作用，為企業留住人才。

薪資 疫情

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