東元戰局延燒菱光收購案 雙方發聲明隔空交火

東元（1504）經營權之爭近期戰局焦點移往菱光（8249），親東元公司派的鈺叡日前宣布公開收購菱光過半股權，要削弱由菱光董座黃育仁領軍的改革派陣營勢力。不過，昨（29）日菱光臨時董事會意外流會，恐怕將影響公開收購時程，東元公司派與菱光公司則對臨時董事會議事程序和合法性僵持不下，雙方互以公開聲明隔空交火。

鈺叡上周一（21日）宣布以每股29元，總金額約18億元，公開收購菱光50.1%股權。菱光依法須委任審議委員組成委員會，進行公開收購審查程序，因此訂於昨日召開臨時董事會進行委員遴選；不料，東元、東安投資等法人董事代表人昨日因故缺席，導致流會，可能將延誤後續收購程序。

東元昨日晚間表示，公司代表人並非不願參加菱光董事會，而是合法性與議事流程有爭議，並對此提出四大質疑。東元指出，菱光28日才通知董事隔日將召開臨時董事會，質疑菱光召開會議的合法性；此外，菱光發出開會通知時未提供議事資料，完全不合乎現有議事規則。

第三，菱光於6月21日視訊董事會濫用利益迴避規定，強制東元、東安投資法人代表董事和監察人下線、消音，東元對此表示，若無法保證不再發生類似情事，東元法人代表董事無法參加菱光以視訊召開的董事會議。

最後，東元指控菱光昨日再度濫用利益迴避規定，不同意東元及東安投資董事代表參與董事會議，但兩位董事與議程內容根本無利害關係。

菱光今日針對上述質疑，提出回應。菱光表示，根據公開發行公司董事會議事辦法第3條規定，有緊急情事時，公司得隨時召集董事會；因為收購案依法必須於15日內，完成公開收購計畫審議等程序，時間緊迫，才緊急召集本次董事會。

菱光也強調，董事會會前均有寄發開會通知書給各董事，並無不同意東元及東安投資法人代表人董事參與本次董事會。

對於利益迴避一事，菱光指出，根據鈺叡公開收購計畫，法人董事東安投資、監察人光元實業均為鈺叡股東，涉及利害關係，因此依法採取利益迴避措施，限制其參與董事會相關議程。

菱光重申，21日召集的董事會因議案內容涉及承認公司投資東元電機股份案，東元電機及東安投資應予利益迴避，才依法請二位法人代表人董事於該討論事項迴避討論及表決，並無所謂濫用。