實價登錄2.0明上路 新北不動產網顯示完整地號門牌

「實價登錄2.0」明起施行，新北市政府地政局表示，新北市幅員廣大，不動產個別條件差異大，為能更精確判斷空間位置，新北不動產愛連網（https://i.land.ntpc.gov.tw/iland/）去年8月已率先全國，將實價登錄揭露的門牌資料，縮小為以5號區間顯示，並註記單雙號（例如板橋區中正路1-5號[單]），7月1日起更全面改為完整地號門牌。

「實價登錄2.0」六項變革包括「地號門牌完整揭露」、「預售屋全面納管並即時申報」、「銷售資訊及買賣定型化契約申報備查」、「紅單交易納管」、「委託代銷契約強制備查」以及「增訂查核權」等新措施，使不動產成交市場資訊更加透明即時，防杜預售屋投機炒作，達到維護不動產交易安全目標。

此外，預售屋交易以往只有不動產代銷業成交案件，於代銷契約終止或屆滿後才一次性申報，產生揭露時間落差，新制對於所有銷售的預售屋都必須於簽約後30日內完成申報作業，即時揭露資訊。

地政局補充，自明起在新北市銷售的預售屋建案，不動產開發商或地主應於銷售前將建案資訊，以及所使用的住宅買賣定型化契約向本市各地政事務所申報備查，若委託不動產代銷業銷售，代銷業應另將委託銷售契約於30日內向地政局申報備查，屆時民眾可立即上網查詢預售屋資訊及定型化契約。

另外，業者使用之契約如違反內政部「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，將按戶（棟）處6至30萬元罰鍰。又為遏止預售屋炒作，業者將來收受定金或類似名目金額時，應書面確立交易標的及交易金額，且不得約定保留出售、簽約的權利；同時買受人也不得將該書面契據轉售，違反者將按戶（棟）處罰15至100萬元罰鍰。

地政局最後提醒，因應新舊制度銜接，不動產代銷業者申報備查預售屋委託代銷契約，以及7月1日以前已簽約之預售屋案件，應於內政部規定的特定期間內申報登錄，以免逾期受罰。