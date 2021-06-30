最新購屋痛苦指數！北市略降但買房仍得不吃不喝16年

內政部今（30）日公布最新房價負擔能力指標，今年第1季全國房貸負擔率36.54％，較上季略為下降0.27個百分點，但跟去年同季相比仍上升1.24個百分點，房價負擔能力仍是「略低」等級，不過好消息是，六都當中，桃園市從上季的略低等級提升到「可合理負擔」等級。

此外本季全國房價所得比（又稱購屋痛苦指數）為9.13倍，較上季下降0.07倍，全國民眾要買房，平均仍需不吃不喝超過九年。六都當中，新北、台中、台南購屋痛苦指數都較上季略微提升。其中新北市約12.25倍，要超過12年不吃不喝才買得起房，台北市則為15.54倍，買房要先吃土近16年。

內政部表示，房貸負擔率的分母為中位數月家戶可支配所得，分子為中位數住宅價格貸款月攤還額，由於可支配所得較上季增加0.11%，中位數住宅價格下降0.64%，五大銀行購屋貸款平均利率持平，因此全國房貸負擔率略為下降。

而中位數住宅價格下降的原因，主要因為多數縣市交易案件中，以小房型、公寓大廈等房屋類型交易比例增加。

其中台北市房貸負擔率為62.17%，較上季下降0.95%，為房價負擔能力「過低」等級；新北市及台中市房貸負擔率分別為49.01%及40.63%，分別較上季上升0.65%及0.55%，均為房價負擔能力「偏低」等級。

台南市及高雄市房貸負擔率分別為31.12%及30.40%，分別較上季上升0.18%及下降0.72%，均為房價負擔能力「略低」等級；桃園市房貸負擔率為29.95%，較上季下降0.64%，提升為房價「可合理負擔」等級。

內政部表示，就變動幅度而言，六都變動率均在1%以內，尚稱穩定。