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漲不停！Q1住宅價格指數季增破2% 內政部分析原因

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

打炒房新制明日就要上路，內政部今（30）日發布今年第1季全國住宅價格指數為110.61，較上季上升2.25%，已連續三季上升幅度超過1%，是自2014年第2季以來最大季增幅度，較去年同季則上升5.66%；六都住宅價格指數持續全面上揚，尤其台中、台南季增都突破3%，高雄則達到2.81%，中南部漲勢明顯。

內政部分析，今年初因國內經濟成長新高、購屋利率低且資金寬鬆、預售屋市場價格上漲等三大原因，使住宅價格持續上升，政府在第1季已迅速通過實價登錄2.0法案，並將房地合一稅2.0法案送立法院審議，明日就要正式上路，對於房價影響將於第2季後較能顯現。

內政部指出，今年第2季全國住宅價格指數為110.61，較上季上升2.25%，較前一年同季上升5.66%。六都住宅價格指數與上季相比，新北市、台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市分別上升1.8%、1.83%、1.82%、3.35%、3.3%及2.81%，指數全面上揚。

其中中南部可說是「漲」聲不斷，台中本季住宅價格指數季增冠居六都，達3.35%，主要集中在北屯區及北區，據了解主要是台中捷運沿線效應，成為房地交易熱區。

此外台南住宅價格指數季增3.3%居次，已連續三季季增超過2%，主要為永康區、東區、南區、中西區及安平區上升較多，多集中在原台南市區周邊，加上台積電（2330）投資南科效應等因素所致。

至於高雄則以鼓山區、左營區高鐵站周邊，上漲較多。

內政部表示，上漲較多的區域多為新開發區或有產業、捷運等重大投資建設的地區。

內政部指出，本季經濟成長率對上年同期達8.92％，較上季5.15%大幅成長；1至3月景氣對策信號由黃紅燈調升到紅燈， 總體經濟成長升幅加大，此外，五大銀行購屋貸款利率維持1.367%低利率，且資金相對寬鬆的環境下，投入房市不動產資金持續增加，加上市場預期心理及去年預售屋市場價格上漲推升，導致住宅價格指數持續上升。

內政部 捷運

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