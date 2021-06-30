黑水變黃金！高雄加速推再生水 用水大戶中鋼是行動者

近年台灣遭遇空前缺水挑戰，產業用水大戶中鋼靠「鳳山溪再生水廠」強力應援挺過，再生水儼然成水情吃緊下保命水，市庫也賺進售水收入，為複製這多贏模式，市府正擴大再生水計畫，今年底將啟用臨海再生水廠，另規畫岡橋、楠梓據點，估未來每天可產出14.5萬噸再生水。副市長林欽榮透露，楠梓、岡橋預計由中央補助92%，地方自籌8%，中央助一臂之力，為北高雄發展科技廊帶做足準備。

鋼鐵生產製程中需要大量用水進行降溫、洗塵與除銹，一旦缺水不僅影響產量，嚴重時會損害設備，只要缺水或管線出現問題，甚至颱風造成自來水太混濁，將對生產帶來影響。

中鋼勵行節水管理及回收水再利用，節水措施包含廠內廣設廠房屋頂雨水收集回收設施、廢水純化場RO濃水回收再利用、轉爐廢熱回收改造減少熱負荷、鼓風機更新為高效率轉子以減少冷卻水耗用等，大幅降低限水時期對自來水的需求，製程用水回收率已達98.4%，廠內循環水系統可逐級使用5至6次。

中鋼也是再生水用戶，2018年8月起廠內導入鳳山溪都汙再生水，每天約使用4.1萬噸再生水，2020年共回收1222.4萬噸再生水，約占中鋼整體用水量三分之一，相當3.5座鳳山水庫儲水量。另外，中鋼預計2022年再導入臨海再生水廠每日2萬噸再生水，未來將有自來水、鳳山溪再生水、臨海再生水等3股水源，每日可使用6.1萬噸再生水，占中鋼每天補充用水的一半。

「雖然貴一點，但還是值得！」中鋼說，使用再生水較使用自來水多增加50%費用，為穩定生產用水，增加台水公司調度支援民生用水空間，也算盡一分社會責任。

極端氣候下，缺水可能成常態，高雄地區每天需要20萬噸工業用水，如何穩定產業供水，成為招商重要條件。林欽榮說，高雄鳳山水資源中心前身是鳳山汙水處理廠，收集民生汙水處理後排放，鳳山溪再生水廠是全國首座公共汙水處理廠放流水回收示範廠，107年興建完成，以BOT模式營運，已營運約3年，每天供應4.5萬噸再生水給中鋼，每度水18.8元，高雄市政府從中獲得2.2元，每年為市庫帶進約1億元售水收入，放流水變再生水，等於將黑水轉化為黃金水。