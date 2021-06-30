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全聯再引進2款家用快篩試劑 7月起全台門市販售

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組。(照片提供:全聯)
萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組。(照片提供:全聯)

全聯宣布再引進2款家用快篩試劑，分別為「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組1入」與「快得利家用新冠肺炎快篩套組2入」，加上日前開賣的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」、「羅氏家用新冠病毒抗原檢測套組」，等於目前已開賣4款。

全聯表示，每款限定不同區域擁有藥商執照的門市販售，每店開賣日期與數量，皆依現場實際貨量為主，每人不限購買數量，售完為止。

全聯自7月1日下午2點起在台北市門市陸續上架的「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組1入」，每款售價1,830元。而「快得利家用新冠肺炎快篩套組2入」則於7月1日下午2點起，在全台超過千家門市陸續販售，售價760元（除宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門等門市將於7月4日開賣）。

另繼台北市門市開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」後，自6月30日下午2點起再新增高雄、台南門市販售。

全聯 肺炎

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