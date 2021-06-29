凱羿：法院一審判口罩製造商須返還公司已支付預付貨款

凱羿-KY（2939）今（29）日公告，針對去年德國客戶口罩訂單，因有規格爭議，無法回收預付貨款一事，已接獲一審判決書。法院判令，口罩製造商須返還凱羿已支付預付貨款2,402.9萬元並加計利息，待判決確定，將依法聲請強制執行，以維護股東權益。

凱羿於今年第2季疫情爆發期間，接獲德國客戶KN95口罩訂單，惟在交貨過程中發生部分產品規格認知差異之爭議，造成預付貨款約1.02億元可能無法回收的風險及相關存貨的損失。

凱羿表示，在事後針對預付貨款，以及已支付不符規範的存貨款項，進行貨款返還，向口罩製造商進行法律程序追討，目前已對其中第四家製造商取得第一審判決，法院判令製造商須返還公司已支付預付貨款2,402.9萬元並加計利息，待判決確定後公司將依法聲請強制執行，以維護股東權益。

凱羿亦提到，公司將與律師討論後再決定後續措施，並發佈重大訊息。