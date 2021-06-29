皇鼎聯合科技中心A棟廠辦全棟賣掉 惟義砸16.38億入手
手中擁有五大廠辦案的皇鼎建設（5533）今（29）日公告以總價16.38億元、處分新北市汐止區「聯合科技中心A棟」全棟廠辦大樓。皇鼎建設指出，該棟廠辦交易案包括土地面積約1,809.23坪、房屋面積約7,292.49坪，以及1,458坪車位面積，預計下半年認列處分收益。
出手買進皇鼎建設位於新北市汐止區「聯合科技中心A棟」全棟廠辦大樓者，買家是惟義股份有限公司，該案總交易金額為16.38億元，該棟大樓為1至11樓，標的物土地為新北市汐止區保安段389-5地號等四筆土地，建物為新北市汐止區保長路427、429號1至11號全棟。
皇鼎建設旗下「聯合科技中心A棟」整棟開價20億元，今日以16.38億元賣出，約打82折出售，處分利益將在今年下半年認列；皇鼎手中還有「聯合科技中心B棟」預計第3季完工，若有望整棟賣出，將為今年營運再添助力。
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