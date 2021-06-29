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雙美董事長林協健暫兼任總經理 29日就任

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

雙美生技（4728）今（29）日指出，考量公司治理的落實及營運面需求，今日董事會決議通過調整經營團隊、新人事任命案，除了董事林泉源辭去董事代表人之外，並選任董事長林協健兼任雙美總經理，並於6月29就任。

另就空缺的會計主管乙職，決議委任莊士興擔任會計主管，以期協助綜理雙美營運發展及經營管理事項。雙美表示，調整經營團隊職務後，北京子公司享贊的代表人仍由前董事林泉源擔任。

雙美指出，新冠肺炎疫情在2021年持續考驗企業應變能力，雙美仍期待在林協健的帶領下，持續增強雙美在膠原蛋白領域的營運發展與市場開擴能力，同時落實強化公司治理的執行，並對整體營運帶來正面的挹注。

目前中國的醫美市場全球最大，且呈現快速增長的態勢，而且與全球相比，中國醫美的滲透率依然偏低，所以雙美仍有持續發展空間。

根據中國頭豹研究院最新醫美產業鏈相關研究報告中指出，2019年中國注射醫美消費人次每千人僅14人、醫美滲透率3.6％，遠低於其他主流國家的滲透率（韓國20.5％、美國16.6％），隨著醫美消費人群以及正規醫美機構的增加，中國注射醫美產業仍存有較大發展之潛力。

基此，雙美將持續深化兩岸醫美市場，致力於推行醫師培育計畫、開拓更多空白市場版圖，讓更多醫師藉以了解膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術，同時開拓更多合作夥伴。

醫美 醫師

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