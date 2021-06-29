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菱光董事會流會 公司：鈺叡收購案恐延誤令人遺憾

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
東元會長黃茂雄長子黃育仁同時也是菱光科技董事長。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
東元會長黃茂雄長子黃育仁同時也是菱光科技董事長。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

菱光（8249）今（29）日晚間表示，公司原訂於今日下午2點召開臨時董事會，針對鈺叡股份有限公司所提出的公開收購計畫，委任審議委員進行審查，但因東元（1504）、東安投資及光倫電子法人代表皆因故缺席，使董事會流會，公開收購程序恐怕因此延誤，令人遺憾。

菱光指出，公司將儘速再次召開臨時董事會，呼籲董事盡責出席，以確實審查公開收購計畫，對股東提出應有建議。

鈺叡是由達勝集團及中嘉董事長郭冠群等人，攜手東元集團旗下投資公司組成的新公司，上周一（21日）宣布要以每股29元，總金額約18億元，公開收購菱光50.1%股權。由於菱光董事長黃育仁領軍的東元改革派，正與其父、東元集團會長黃茂雄帶領的公司派爭奪東元經營權，收購舉動被解讀為東元經營權之爭延燒，黃茂雄陣營要直搗黃龍，一舉拿下菱光主導權。

菱光表示，公司依法召開臨時董事會，原將委任審議委員組成委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性等情形，同時委請獨立專家表示意見，再依審議委員會審查結果，對股東提供建議。不過，由於東元電機法人代表連昭志、東安投資法人代表余信達、光倫電子法人代表王健珉，今日皆因故缺席會議，董事會流會無法如期舉行，公開收購程序恐怕因此延誤。

菱光強調，對於缺席董事代表是否採用技術杯葛來影響公開收購計畫審查，公司不做評論；但也鄭重呼籲，公司將儘速再召開臨時董事會，請各董事盡責出席，依照法定程序，配合完成審查委員委任，組成審議委員會，確實審查公開收購計畫，以對股東提出應有建議。

東元電機 股東

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