阻菌抗疫 寶琦華推會「呼吸」防護外套兒童款

新冠肺炎疫情肆虐，搭公車捷運、上班通勤、前往賣場採買時不免膽顫心驚。國內專業舞蹈用品品牌寶琦華舞蹈用品，特別推出「會呼吸」的防護外套，還有獨家兒童款，標榜為阻菌抗疫的好幫手。

全國三級警戒持續，自我約束的民眾，紛紛規矩地戴上口罩、面罩、全副武裝，才會勉強安心出門，但還是會害怕在路途中不小心接觸感染源，因此時時都得注意加強清潔與消毒，同時關心還有什麼方式能隔絕這些未知的有害物。

總部設在台中的寶琦華舞蹈用品，目前在台北、中壢、新竹、台中、嘉義、台南、高雄等縣市設有8家分店。旗下的運動品牌FREEZONE，推出的機能環保阻菌防護外套「FREEZONE防護衣」，就是其中一個防疫神器。

寶琦華指出，目前市面上的防護衣或防護外套等產品五花八門，讓人看得眼花撩亂，但基本上是以主打防水、防曬抗UV、防風為訴求。

關於跟防疫最相關聯的「防水」機能，一般市售防護衣品牌，多數採用「不透氣平織布」製作而成，雖然有阻菌效果，但同時會阻隔水氣，穿上後感受到悶熱與不透氣，反而讓人覺得不舒適，無法長時間穿著。

為保持良好的穿著體驗，FREEZONE機能運動服飾與明基材料旗下織物品牌Xpore聯名合作，特別採用機能布料「高科技奈米微孔機能防水透濕薄膜」，共同推出防水透濕透氣與阻菌效果兼具的機能環保阻菌防護外套「FREEZONE防護衣」。

這款聯名款防護外套所採用的奈米微孔薄膜，微孔比水滴小2萬倍，因此，與市售防護衣不同，不僅可阻隔雨水，也能讓汗氣與水汽分子通過，避免悶熱不透氣的不適感。因為透氣舒適，所以也被暱稱為會＂呼吸＂的防護外套。

此外，機能布料還經國際歐盟標準ISO、美國標準AATCC與ASTM、日本標準JIS、TTRI等多國標準測試，符合阻菌防蟎、環保無毒、防水透濕等檢驗合格標準，品質有保證。

「FREEZONE防護衣」產品除了大人款，也針對小朋友推出了兒童專屬款式，並有多種顏色可供選擇。產品堅持100%台灣製造，嚴守品質、讓全家大小在防疫時代都穿得安心有保障，共同克服疫情。

目前，「FREEZONE防護衣」產品已正式上市，在FREEZONE機能運動服飾官網、寶琦華舞蹈生活用品館官網，以及MOMO購物網、PChome 24h購物等網路平台都有販售，寶琦華實體門市也有銷售。