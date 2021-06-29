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北市率先復業「7月12日微解封」近了？陳時中回應

台糖挺果農 APP會員加油滿10公升送芒果

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
台糖為協助在地果農紓困，繼鳳梨後再度大手筆採購6,000斤的愛文芒果，並選定7月2日為「芒果日」，活動當天台糖加油站APP會員加油每滿10公升，就可獲贈芒果一顆。台糖
台糖為協助在地果農紓困，繼鳳梨後再度大手筆採購6,000斤的愛文芒果，並選定7月2日為「芒果日」，活動當天台糖加油站APP會員加油每滿10公升，就可獲贈芒果一顆。台糖

受到疫情衝擊，正值產季的芒果銷售狀況不佳，台糖為協助在地果農紓困，繼鳳梨後再度大手筆採購6,000斤的愛文芒果，並選定7月2日為「芒果日」，活動當天台糖加油站APP會員加油每滿10公升，就可獲贈芒果一顆；滿20公升再加碼，每人最多可獲贈兩顆優質芒果。

台糖長期支持在地農民，多次透過農會或農業單位採購本土優質農產品，舉凡香蕉、洋蔥、柳丁、芭樂、鳳梨皆有，並以加油滿額送的方式回饋給消費者，成功營造農友、民眾與台糖加油站三方互惠的營運模式。

台糖表示，目前正值芒果豐收時節，但買氣嚴重受到疫情影響，果農成為疫情下的受害者，台糖在得知果農的困境後，隨即透過台玉井農會採購6,000斤的愛文芒果，並擇定於7月2日推出加油滿額送芒果的活動，當天民眾至台糖加油站（台東、花蓮除外）加油滿10公升，並出示台糖加油站APP會員，或於當日註冊成為APP會員，即可獲贈愛文芒果一顆；滿20公升再加碼，每人最多可獲贈2顆優質芒果，平均每顆重達375克，品質優異。

台糖油品事業部執行長徐繼聖指出，台糖矢志成為最有溫度的企業，希望透過本次活動協助果農，穩定農產品的產銷，也將優質的本土農產品提供給民眾。台糖也提醒消費者加油時也不忘防疫，大家一起加油，祈望臺灣早日抗疫成功，全民回歸正常生活。

台糖 芒果 加油站

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