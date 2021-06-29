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疫情衝擊 近半數民眾看跌Q3房價、季增11個百分點

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
疫情爆發當下，看跌房價比例較前季增加11個百分點。圖／聯合報系資料照片
疫情爆發當下，看跌房價比例較前季增加11個百分點。圖／聯合報系資料照片

信義房屋針對官網使用者進行2021第3季購屋意向調查，此次調查恰逢疫情管制期間，看跌房價比例為47%，較前季增加11個百分點，不過相較於金融海嘯、奢侈稅、房地合一稅與去年疫情剛發酵時，看跌房價比例都超過65%來看，此次買方心態雖轉偏保守，但還不至於對房市感到悲觀的水準。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計包括金融海嘯、奢侈稅、房地合一1.0與兩波疫情等房市5大黑天鵝，2008年的金融海嘯與2015年的房地合一稅，當時調查看跌房市比例高達74%與75%，每10個人就有超過7個人看跌房價，反映到市場上的確房價就出現一波修正。

不過，曾敬德說，本(2)季調查時間適逢5、6月疫情爆發當下，看跌房價比例較前季增加11個百分點，面對這麼大的市場利空，但看壞未來房價也僅約47%，市場情緒從先前的樂觀轉趨保險，但還不到悲觀的時候。

此次調查看壞房價的比例，由上一季的36%增加到47%，看漲的比例從27%下滑到18%；曾敬德認為，過去重大的突發性單一事件，都會造成當季看壞的比例大增，不過若是事件能夠受控淡化，又會回到之前的正常水準。

房價 金融海嘯 房地合一

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