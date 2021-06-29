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台北夜市微解封 柯文哲：以不吃飯、不開口的優先

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
三級防疫措施已對內需產業產生重大衝擊，台北一處夜市成排的攤架蓋上厚厚一層灰，不難想見攤商的無奈。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
三級防疫措施已對內需產業產生重大衝擊，台北一處夜市成排的攤架蓋上厚厚一層灰，不難想見攤商的無奈。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

有關台北市夜市復業安排，台北市提出五項作業原則。台北市長柯文哲今（29）日表示，南萬華地區等疫情比較嚴重的，還是要看防疫計畫如何，其他地區則是先開業四分之一，以不吃飯、不用開口的優先，還是維持不准內用。

根據中央流行疫情指揮中心公布的傳統市集、夜市加強人流管制措施，包括跨大管制周邊攤販：明訂核心營業時間、管制路段、場內場外都管理；地方政府督導推動：限制一小時時間消費而不逗留，避免群聚；管制出入口：採容留人數、落實實聯制、維持社交距離，得臨時組閣通行；動員公所人力：派員駐守，投入查核；場外警察取締：流動攤販依規遵守。

為此，台北市政府也規劃夜市微解封規範，包括第一，向市府提出申請，經市場處審查許可後，才能復業；第二，自主減攤，以原規模四分之一為原則；第三，嚴格落實實聯制防疫；第四，攤商嚴格自主健康管理，佩戴口罩、量體溫；第五，一律只能外帶。

柯文哲在台北市防疫因應記者會上表示，就科學上來講，COVID-19傳染主要還是飛沫，因此脫口罩吃飯、講話還有點危險，如果是外帶，只要不群聚，不會有太高危險，因此在防疫與經濟還是要維持平衡。

柯文哲說，我們這些領薪水的，要考慮到沒有工作，就沒有飯吃的那批人，所以南萬華地區疫情比較嚴重，本來就要比較謹慎，夜市若要復業，要請自治會向市場處申請，看防疫計畫如何，其他地區也不要一下子開幕，要先開四分之一，不吃飯、不開口的優先，且維持不准內用。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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