「醫起守護」MAZDA供醫護不分廠牌免費車輛保養

台灣馬自達將於7月3日起至7月31日止，推出「MAZDA挺你，醫起守護」活動。不限廠牌車主，MAZDA 將免費提供所有醫護人員「機油更換」、「車室消毒」、「基礎車輛健檢」等服務，並致贈 MAZDA原廠抗菌擦布，讓安心的駕馭，支持醫護人員齊心抗疫。

台灣馬自達指出，前線有醫護人員守護全民健康，MAZDA則期望能做醫護人員的堅強後盾。維繫良好的車況才能確保安心的移動，讓醫護人員投入防疫更加無後顧之憂。為提供最安心完善的服務，不分廠牌的醫護人員車主，只要撥打MAZDA客服專線0800-280-123進行事前預約，返廠即可享有免費車輛保養與基礎健檢，包含免費更換機油及MAZDA標準流程車室消毒之服務，並贈予車室專用的MAZDA原廠抗菌擦布。台灣馬自達亦將於7月6日於Facebook官方粉絲專頁

【MAZDA台灣】（https://www.facebook.com/MazdaTaiwan/）進行募集照片留言挺醫護的網路活動，邀請更多人以具體行動一同響應為醫護人員加油打氣，並表達最深的支持與感謝。

台灣馬自達表示，面對疫情的嚴峻考驗與挑戰，MAZDA相信唯有不分彼此、齊心抗疫，才能攜手重返安心的生活日常。透過「MAZDA挺你，醫起守護」活動，希望將這份感謝之心，傳遞給全台醫護人員，共同為醫護人員致上最高敬意。