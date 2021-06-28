安成生技與Inmagene生技製藥簽合作開發新藥暨授權合約

興櫃股安成（6610）今（28）日公告，與Inmagene Biopharmaceuticals公司正式簽訂共同開發AC-1101新藥暨授權合約。依據合約，安成生技可收取授權簽約金最高可達1,200萬美元，後續並依里程碑達成情形獲得最高里程金1.14億美元及銷售里程金2.95億美元。產品上市後，按淨銷售額級距收取個位數至雙位數銷售權利金。

安成生技是一家總部位於台北市，以研發治療罕見疾病為主的新藥研發公司，策略以重新定位已在臨床使用的藥物分子，滿足目前尚未有良好醫藥或新興醫藥的需求，尤其是以嚴重及無藥物可治療的罕見疾病為主要標的。我們以高效率創新，提供安全有效的新藥予全世界有迫切需要之病人為目標。

安成生技表示，AC-1101為JAK抑制劑局部外用製劑，適用於治療異位性皮膚炎及白斑症（又稱白癜風）等發炎性皮膚疾病，提供除類固醇類藥物的外用治療選擇。兩公司合作目的，是加速AC-1101新藥全球研發進展與商業化，提供病患除了類固醇藥物與傳統治療之外，另一個新穎且有效的外用治療選擇。

安成生技與Inmagene協議共同開發AC-1101新藥，雙方簽約後，安成將與Inmagene共同執行動物試驗及Phase 1b臨床試驗，達主要試驗終點後，若Inmagene選擇中國、香港、澳門及南韓市場則雙方共同開發二期臨床試驗，若Inmagene選擇全球(不含台灣)獨家開發及銷售權利，則後續的研發支出及商業行銷等費用由其全權負責。