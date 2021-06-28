台企銀挺果農 採購3,000公斤芒果捐贈食物銀行

台灣芒果進入盛產期，台企銀（2834）以實際行動支持，向芒果主要產區在地果農採購共3,000公斤芒果，贈予食物銀行分送有需求的家戶享用，同時也發揮企業影響力，拋磚引玉，號召國人一同購買在地優質農產品。

台企銀長期關注本土農業，聽聞今年初乾旱少雨導致病蟲害多，芒果產量一度減少致價格波動，近期則因進入盛產卻受疫情衝擊，限縮內外銷管道，加上物流量能滿載，產銷通路及配送皆面臨嚴峻考驗。擔憂疫情恐影響農民生計，因此台企銀訂購芒果，舒緩盛產問題。

台企銀表示，為了避免農民辛苦耕耘付諸流水，此次購買500箱、共計3,000公斤芒果轉送食物銀行。主要考量食物銀行近期亦受疫情影響，導致民間捐贈減少，但亟需物資的家庭數量大增，經過聯繫，台企銀希望捐贈本土香甜美味的芒果，送到有需求的家戶手中，同時兼顧果農與弱勢家庭需求。

台企銀支持本土農產品不遺餘力，發揮愛心不間斷，今年初鳳梨盛產，台企銀立即響應購買30公噸鳳梨，去年也採購4,100公斤的香蕉、380箱文旦，過去也曾購買芭樂、洋蔥等農產品，與員工及社福團體分享，此次再以實際行動幫助芒果產區銷售，為本土農業盡一份心力，也落實企業社會責任。