台企銀挺果農 採購3,000公斤芒果捐贈食物銀行

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

台灣芒果進入盛產期，台企銀（2834）以實際行動支持，向芒果主要產區在地果農採購共3,000公斤芒果，贈予食物銀行分送有需求的家戶享用，同時也發揮企業影響力，拋磚引玉，號召國人一同購買在地優質農產品。

台企銀長期關注本土農業，聽聞今年初乾旱少雨導致病蟲害多，芒果產量一度減少致價格波動，近期則因進入盛產卻受疫情衝擊，限縮內外銷管道，加上物流量能滿載，產銷通路及配送皆面臨嚴峻考驗。擔憂疫情恐影響農民生計，因此台企銀訂購芒果，舒緩盛產問題。

台企銀表示，為了避免農民辛苦耕耘付諸流水，此次購買500箱、共計3,000公斤芒果轉送食物銀行。主要考量食物銀行近期亦受疫情影響，導致民間捐贈減少，但亟需物資的家庭數量大增，經過聯繫，台企銀希望捐贈本土香甜美味的芒果，送到有需求的家戶手中，同時兼顧果農與弱勢家庭需求。

台企銀支持本土農產品不遺餘力，發揮愛心不間斷，今年初鳳梨盛產，台企銀立即響應購買30公噸鳳梨，去年也採購4,100公斤的香蕉、380箱文旦，過去也曾購買芭樂、洋蔥等農產品，與員工及社福團體分享，此次再以實際行動幫助芒果產區銷售，為本土農業盡一份心力，也落實企業社會責任。

芒果 台企銀 疫情

延伸閱讀

台南大內芒果通路不穩定 陳亭妃向農糧署求助

屏東芒果無罪！KIMIKO、詹姆士、蔡尚樺帶頭開吃

挺果農 公股銀合力採購芒果

屏東議員訂枋山芒果送醫護 農民訂單增暖心留言「一起抗疫」

相關新聞

萬海董事會通過！斥資逾152億元買進12艘船

萬海（2615）股價飆上300元，今天萬海董事會宣布兩件大事，宣布將在新北市五股區準休閒農場大草原區舉辦股東會，完全拉開...

疫情帶旺雲端廚房！Just Kitchen寫傳奇，兩個月在三國上市

餐飲業因疫情業績低迷之際，專營雲端廚房的Just Kitchen，幫眾多餐飲品牌「代工製造」外送點單的料理，卻頻頻創出亮眼成績、快速展店，更在兩個月內在三國上市，怎麼辦到的？

環狀線橋和站土地開發案8月招商 總銷估16.4億

新北市政府捷運工程局今(28)日舉辦「新北環狀線橋和站土地開發案」甄選投資人招商說明會，該案顧問公司戴德梁行表示，捷運橋...

酷航A321neo新機啟航 靈活滿足載客需求

新加坡航空集團旗下的低成本航空公司酷航，迎來新的單走道 A321neo 空中巴士客機。於2021年6月28日，以班號 T...

馬來西亞無限期封鎖 敬鵬估泰國廠運輸未受影響

馬來西亞因新冠病毒疫情傳出無限期封鎖消息，由於車用PCB大廠敬鵬（2355）今日提到，初步看泰國廠運輸未受影響，且大陸常...

接種疫苗熱潮夯！富裕圈旅遊商機旺

隨著全球疫情因疫苗接種率提升，有許多城市紛紛對國際旅客招手，像是歐盟就推出了「綠色通行證」，開放給完成施打兩劑後旅客入境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。