環狀線橋和站土地開發案8月招商 總銷估16.4億

新北市政府捷運工程局今(28)日舉辦「新北環狀線橋和站土地開發案」甄選投資人招商說明會，該案顧問公司戴德梁行表示，捷運橋和站土地開發案鄰近華隆紡織、大洋塑膠兩大開發案，未來深具潛力，初估興建投資額約6億元，可打造總銷16.41億元開發案，預計8月招商、2022年2月選出最優申請人。

橋和站位於新北市中和區板南路、近中山路及橋和路之交通要道間，該案土地包括橋和段132地號等共計2筆土地，基地面積約為505坪，土地使用分區為捷運系統用地(建蔽率70%、容積率400%、都審容積上限570.34%)。該案總顧問戴德梁行預估，該案開發後可興建地上16層、地下3層，以及總銷面積約4,540坪之捷運辦公大樓，總銷售金額約16.41億元。

新北市捷運局副局長林耀長表示，橋和站土地開發案位於中和區板南路上，周邊除了好市多大賣場，並同時鄰近華隆紡織、大洋塑膠兩大開發基地，未來深具發展潛力。預估興建投資額約6億元，將在8月公告徵求投資人，預計將於2022年2月就產品規劃、亮點營造等開發建議書內容，以及承諾地主最低分配比例綜合評選出最優申請人，簽約後成為正式投資人。

林耀長指出，該案選出 最優申請人後將與之簽約後，全案可於2024年開工，開發完成可挹注捷運建設自償性經費約4億元。

戴德梁行表示，該基地坐落於中和產業聚落核心，近中和二八張工業聚落，其產業基底雄厚，周遭多以電子業、科技業與印刷業等自用型產業之廠辦使用為主。另一方面本案鄰近大型工業區變更案如大洋塑膠(工變住)及華隆紡織廠(工變住商)，近期周邊工業廠房積極轉型升級，產業對於辦公研發空間使用需求殷切，預期未來將帶動大量就業人口、提升商業及生活機能，開發潛力可期。

環狀線捷運橋和站土地開發案坐落於環狀線中心位置，從中和到板橋、新莊及新店僅需5至10分鐘，抵達台北市只需要10至15分鐘，來往雙北市交通便利，將大幅改善交通路網及通勤時間。未來開發規劃不論做為辦公大樓、商業或住宅使用，皆能創造出不錯的開發效益，成為投資人進場投資的優質標的之一。

此次即將公告招商的橋和站是環狀線行經中和區核心產業區的主要車站，環狀線第一階段起點為大坪林站，終點是新北產業園區站，串連起新店、中和、板橋及新莊等新北市重要的產業鏈帶。