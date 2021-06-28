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Honeywell 防疫送暖 捐贈百台空氣清淨機

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

恆隆行代理的空氣清淨機品牌Honeywell，有感於雙北地區前線醫療量能吃緊，希望替醫護人員提供更安心、安全與舒適的工作場域，共捐贈百台Honeywell InSightTM5250空氣清淨機給雙北地區醫療院所。

包含台北榮民總醫院、萬芳醫院、台安醫院、長庚紀念醫院、新光吳火獅紀念醫院、輔仁大學附設醫院、天主教耕莘醫院(安康院區、新店醫院、永和醫院)、台大醫院金山分院、樹林仁愛醫院、樹林新泰綜合醫院、三峽恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院。

Honeywell捐贈雙北地區近20家醫療機構，透過實際行動支援防疫前線，更呼應「醫級認可一級守護」的品牌理念，為醫護人員們加油打氣，在疫情期間，用潔淨空氣做為醫護在前線最強後盾。

恆隆行表示， Honeywell​致力於提供民眾最高品質的好空氣，長期落實社會責任，近年來總共捐贈出超過百台空氣清淨機給嘉義市公立幼兒園、新竹國泰醫院及勵馨基金會，更針對每個場域不同的需求提供最合適的機型，讓醫療人員、兒童都能享有最健康與最佳的室內空氣品質。

在今年疫情加重之際，Honeywell除捐贈近百台空氣清淨機給雙北地區醫護人員外，也不忘保護高接觸風險的第一線工作者，加碼捐贈數十台Honeywell InSightTM5250空氣清淨機給台北市消防大隊及台北12行政區健康服務中心，透過提高室內空氣的換氣頻率，提供頻繁接觸確診者的緊急救護人員，及健康服務中心疫苗接種人員更好的空氣品質。

醫護人員 國泰 疫情

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