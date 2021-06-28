酷航A321neo新機啟航 靈活滿足載客需求

新加坡航空集團旗下的低成本航空公司酷航，迎來新的單走道 A321neo 空中巴士客機。於2021年6月28日，以班號 TR610 從新加坡飛往曼谷首航。隨後於8月份，酷航也將在新加坡－宿霧和新加坡－胡志明市等航線上部署 A321neo，未來更不排除以 A321neo 飛航台灣航線。

酷航的 A321neo 航程可達4,852公里，比 A320neo 航程多約500公里，使酷航能夠靈活地進行中短程航線部署，且與上一代的 A320 機型飛行時間4-5小時相比，A321neo 飛行時間可長達六小時，也使酷航未來有更多新航點的開發選擇。

酷航的 A321neo 機型座位採 3-3 配置，擁有236個座位，比 A320neo 多50個座位，可容納更大載客量。全機單一艙等，加上更省油的發動機，讓酷航在營運上改善效益及單位成本；更能夠優化機隊使用率，以更多的運能滿足旅運需求。

舉例來說，A321neo 可以在載客量較大的旅遊旺季、週末或某段區間代替座位數較少的A320，同時也可以在需求較低的期間，替代酷航載客量較高的波音787機型。還可同時用於搭配一些波音787機型的熱門航線，滿足更多的載客數、提供更高的飛行頻率，使乘客有更靈活的選擇。

新的 A321neo 的設計也呈現了酷航致力於為乘客提供更舒適、更棒旅行體驗的承諾，包括優質的黑色皮革座椅、寬敞的頭頂行李置物空間、利用環境照明技術減少時差不適、淨化的機上空氣品質和減少機艙噪音的干擾。

長遠來看，A321neo 有著增強型的鯊鰭小翼和燃油效率高的惠普 PW1100G-JM 引擎，可減少碳排放，將幫助酷航實現更永續的發展。根據新冠肺炎流行之前運營水平的統計，A321neo 這些設計將有助於使每架飛機的噪音足跡和氮氧化物排放量減少50%，且每年可減少5,000噸二氧化碳排放量。

酷航執行長查貝爾 · 威爾森（Campbell Wilson）表示：「酷航加入 A321neo 新機隊，提供了更多的載客量和更長的航程，使酷航能夠拓展新的航網，同時使我們能夠以商業上可行的方式，優化乘客體驗。投資最新機型並運營年輕、省油的機隊，是酷航目標在 2050 年實現淨零碳排放戰略的重要基石。加上酷航在由全球最大的國際航空公司協會之一的航空乘客體驗協會（APEX）和航空策略公司 SimpliFlying 推出的健康安全評鑑中榮獲鑽石級認證，成為全球第一家榮獲最高認證的低成本航空公司（LCC），顯現酷航有著堅實的基礎，可在新冠肺炎大流行結束後，恢復和重新成為低成本航空公司中的首選。」

空中巴士亞太區總裁阿南德 · 斯坦利（Anand Stanley）表示：「A321neo 加入酷航，象徵著我們與新航集團密切合作關係中的一個新里程碑。有了 A321neo，酷航將能增加載客量，並在亞洲開闢新航線。這款機型將為酷航提升飛行效率、顯著降低油耗，並降低碳排放。我們相信 A321neo 將使酷航為航空旅遊的復甦做好準備。希望我們很快能在空中相見！」