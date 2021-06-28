鉅祥獲馬國營業許可函 60%人員可上班

馬來西亞宣布無限期封城，疫情快速升溫，國內沖壓件模具與零組件廠鉅祥（2476）今（28）日代馬來西亞子公司公告，已取當地得主管機關許可函，同意60%以內人員可至公司上班，目前正積極配合當地政府防疫措施。

鉅祥指出，馬來西亞廠約占公司整體營收4.23%，目前當地約有100多人與3名台幹，現階段生產線人員大多仍持續上班，而間接人員則依規定居家上班，以維持公司環境安全與員工健康，當地主要生產沖壓件與模具，就近供應給客戶。

鉅祥今年前五月營收24.44億元，年增34.2%，業績表現優異。展望未來，鉅祥表示，下半年為傳統旺季，預料營運將比上半年好，惟疫情因素仍待觀察，將會全力配合馬國防疫措施。