馬國封城 憶聲旗下工廠全廠維持60%人力出勤
憶聲（3024）表示，馬來西亞子公司 Action Industries(M) SDN.BHD公告，馬國政府宣布全國「全面行動管制令(FMCO)」將持續，全廠可維持60%人力出勤。
憶聲指出， 馬來西亞政府公告為遏止COVID-19疫情，原訂於6月28日到期的全國封鎖令將延長至每日新增確診數低於四千例、全國疫苗接種率達到10%及ICU病床使用率降低為止，故此次行動管制令結束
時間尚未確定。於行動管制令期間，持股比例100%的馬國子公司仍獲准部分持續運作 ，全廠可維持60%人力出勤。
憶聲強調，在符合全廠出勤人員限制下，Action Industries(M).SDN.BHD將出勤額度調配至產線使用為主，並移轉部份訂單至大陸的深圳其他廠區，影響程度視疫情後續發展而定。
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