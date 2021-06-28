馬國封城 憶聲旗下工廠全廠維持60%人力出勤

餐飲業因疫情業績低迷之際，專營雲端廚房的Just Kitchen，幫眾多餐飲品牌「代工製造」外送點單的料理，卻頻頻創出亮眼成績、快速展店，更在兩個月內在三國上市，怎麼辦到的？

2021-06-28 15:44