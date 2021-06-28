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裕民擴建綠色能源船隊 跨足離岸風電海事工程運輸

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

裕民（2606）與丹麥World Marine Offshore A/S (WMO)達成合資協議，共同成立裕民風能航運股份有限公司(U-MING MARINE OFFSHORE CO., LTD.)(裕民風能)，初期規劃同步進行購船與造船計劃，首任外籍總經理擁有豐富的歐洲離岸風電產業工作經驗，將帶領由國人組建的本土工作團隊，提供專業的離岸風電海事工程物流運輸服務。

裕民航運落實低碳承諾，積極投入綠色能源產業，今年2月購入2艘本國籍高效耐浪型CTV現成船，並簽訂光船租約正式投入台灣風場工作。裕民風能預計於今年第四季再購入2艘同型CTV現成船，待完成換旗入級手續後正式加入營運，另外2艘新船將委託知名造船廠建造，預計於2022年第二季陸續交船。裕民風能所持有的CTV均已簽訂租船合約。

裕民風能CTV船隊採用三體式SWATH船體，適合台灣嚴峻海象，搭配專利Soft Bow液壓系統，將有利於提升風場工作的穩定性。此外，裕民風能船隊均安裝BareFLEET 遠程監測系統，每日固定將船員、技術人員和設備調度狀況、燃油補給、天氣觀測、安全檢查和演習等報告發送給客戶，並確保岸上管理人員完全掌握船隻運行狀況和安全。

後疫情時代，裕民將持續布局策略聯盟，創造雙贏模式，尋求優質客戶，簽訂長約鎖定獲利，並持續數位轉型，創新品牌形象，透過船安系統升級，打造智能船隊，培養高效能團隊，強化核心競爭能力。

WMO成立於2012年，離岸風電工作實績遍布歐洲、台灣及美國，提供大型統包工程(Balance of Plant)、水下工作服務，以及為海上變電站的運轉提供海上物流運輸的整合性方案，2019年進軍臺灣擴大離岸風電經營版圖，已陸續與Boskalis、Hitachi、Siemens Gamesa、Vestas Offshore等客戶簽立服務合約。

裕民 離岸風電

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