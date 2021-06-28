疫情帶旺雲端廚房！Just Kitchen寫傳奇，兩個月在三國上市

餐飲業因疫情業績低迷之際，專營雲端廚房的Just Kitchen，幫眾多餐飲品牌「代工製造」外送點單的料理，卻頻頻創出亮眼成績、快速展店，更在兩個月內在三國上市，怎麼辦到的？

疫情再起，餐飲業首當其衝。根據餐飲POS品牌iCHEF的「疫情餐飲景氣報告」，自5月15、16日雙北宣布第三級警戒起，北二都的2900間餐廳，業績全往下掉，光是這兩天的營業額衰退幅度就逾六成。

然而，即便餐飲業哀鴻遍野，有家餐飲業者營運非但卻不受影響，業績還天天創新高。令人訝異的是，其既非外送平台，也不是購物網站，而是創新產業模式的「雲端廚房」。

它是Just Kitchen。而據該公司共同創辦人兼執行長陳星豪介紹，雲端廚房真的有廚房，隱身在眾多餐飲品牌背後，為其「代工製造」外送點單的料理，通常無招牌、無座位、純外送。

當疫情蔓延之際，市民自發性地待在家中，改以外送解決三餐時，囊括20個知名美食品牌的Just Kitchen，由於選擇性多元，不容易吃膩，瞬間成為疫情期間的「業績奇兵」。自去年3月起，每個月的營業額平均成長超過40％，目前平均每個月接到九萬單，「估計這個數字還會快速飆高，」陳星豪預測。

持續拓點，將組「廚房艦隊」

因應業績井噴，Just Kitchen計畫每隔30～45天新開一家衛星廚房，如今已有15間廚房，2021年底，將擴增至25間，並在2022年建成35間，加上南北兩大中央廚房，組成「廚房艦隊」。

令人咋舌的是，Just Kitchen不僅快速展店，更創下在短短兩個月期間，完成在三個國家IPO上市的驚人創舉。

先是4月15日，於加拿大多倫多證券交易所公開上市，接著4月26日在德國法蘭克福證券交易所掛牌，6月初，則進一步前進美國那斯達克敲鐘。

做為第一家在北美上市的雲端廚房企業，Just Kitchen於加拿大上市的掛牌價是0.5加幣，兩週後便上漲到1.76加幣，迸發350％的成長，現今市場估值約24億台幣。

除了一樁樁的傳奇，Just Kitchen讓人津津樂道的，還有他的創始股東。包括源於矽谷的全球知名加速器SparkLabs，還有「矽谷幫」成員、《吉他英雄》電玩遊戲創辦人黃中凱。

Just Kitchen是黃中凱拿到國發會「就業金卡」返台定居之後，在台灣投資的首家案子上市。這位國語學得很快的天使投資人認為，「我覺得有一個 Reason我們可以這麼快，就是因為疫情！」黃中凱說，Just Kitchen的從誕生到茁壯，得益於大環境的局勢，卡到了一個非常好的時機點。

不過，除了時勢（疫情）造英雄，Just Kitchen也在創造時勢；其中，該公司在海外的快速掛牌上市的策略，就讓他們資金、版圖同步大開，打造了跨國公司的格局。

會說故事，熟稔新創募資

許多人好奇Just Kitchen何以會採取這樣與眾不同的上市策略？

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓分析，首先，身為創辦人的陳星豪、黃中凱都十分熟悉國外資本市場的遊戲規則，致使Just Kitchen在新創市場募資，運作得毫不生澀。

其中，陳星豪在加拿大求學、做過創投，而黃中凱的《吉他英雄》曾以1億美元售出，他們十分了解，一家新公司如何說服國外資本市場「埋單」。

果然，從Just Kitchen掛牌後就股價飆升，證明了他們讓歐美投資人都欣賞雲端廚房端上桌的「故事」。

當然，對Just Kitchen而言，多國掛牌後，無疑也讓該公司在這些國家打開知名度，就能進一步吸引在地的餐飲品牌與Just Kitchen的合作意願。

不過對此，郭冠纓也提醒，三地上市可能會出現管理的問題，每個資本市場都不一樣的監理規範，公司相對應要付出的維持成本其實頗高，「公司自己要有把握，有足夠的人力來應付三個資本市場。」

靠大數據分析，選址、備料

值得一提的是，Just Kitchen的競爭力，還來自於非常強大的數據分析團隊。舉凡，從衛星廚房的智慧選址、食材的科學備料，到消費者偏好洞察，都仰賴大數據分析。

Just Kitchen共同創辦人兼行銷長游竣文表示，目前台北市、新北、桃園、新竹、台中、高雄都有衛星廚房，每到一個新的城市蓋廚房，事前都會從事非常嚴謹的數據分析。

以桃園市的選址為例，率先以桃園市的人口數、人口年齡分布跟人均所得為基礎，再搭配合作伙伴foodpanda的平台數據，得出優先選項是「桃園區」。

此外，Just Kitchen預計今年6月在香港正式開啟第一個海外據點，而這個位於香港的第一個衛星廚房，也是大數據分析、精密計算的結果。

有趣的是，這是Just Kitchen與滷肉飯連鎖企業「鬍鬚張」策略聯盟而成的新據點。未來，香港廚房將把「鬍鬚張」經典的國民小吃滷肉飯、「淚牛滿麵」牛肉麵、Boba Mania 珍珠奶茶等道地台灣風味帶進香港，還為港人獨創新菜色「麻瘦滷肉飯」。

然而，Just Kitchen對於與他們合作的品牌，會支付品牌方權利金與業績抽成，還負責所有的開店成本，包括建造虛擬的外送廚房、食材成本，以及承擔所有廚師人力、外送員的招募。

「他們很大氣！」鬍鬚張執行董事許素珍十分認可這樣的合作模式，因為對台灣的餐廳來說，拓展國際市場有太多的不確定性，而Just Kitchen完美解決了它們的痛點。也讓疫情當下，即便餐飲業都因海外客源無法入境所苦，Just Kitchen卻能帶著餐飲業走出海外，直接賺到外國人的錢。

矽谷加速器SparkLabs共同創辦人及管理合夥人邱彥錡還透露，繼香港之後，Just Kitchen計畫陸續前進美國、加拿大、新加坡與菲律賓等市場。

「我們也期待，透過以大帶小的力量，帶領更多本土的餐飲品牌到國外拓展，」邱彥錡說。

從台灣出發，以創新改革的餐飲業服務，Just Kitchen趁著疫情下逆勢成長的契機，把台灣美食真正送向世界。

（作者／邱莉燕 本文出自2021.6.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）