接種疫苗熱潮夯！富裕圈旅遊商機旺

隨著全球疫情因疫苗接種率提升，有許多城市紛紛對國際旅客招手，像是歐盟就推出了「綠色通行證」，開放給完成施打兩劑後旅客入境觀光，也有許多地方也推廣「疫苗觀光」，像是紐約推出國際旅客來紐約州施打疫苗贈地鐵暢遊單日票、舊金山機場推出轉機客免費施打一劑嬌生，國內更有業者近期推出關島五日疫苗觀光。同時法國政府也宣佈將台灣護照納入觀光客免隔離、免施打證明之國家名單中，以減少疫苗施打證明認證的國際間相認問題。

在低迷的疫情期間，台灣就有專做豪華旅行的旅遊新創公司 Wota Lifestyle 在疫情期間生意不減反增，甚至加碼投資開發專屬於富裕人士的訂房平台，近日更是傳來捷報，成功受邀加入有「旅遊業貴族」之稱的 Virtuoso 豪華旅遊聯盟，旅遊業者要加入這個聯盟必須通過層層考驗，並且對於頂級旅遊要有非常專業的認識、對於顧客行程高度保密還要有對流行趨勢擁有高度敏銳度，僅有全球 TOP 1% 的頂級旅行業者可以受邀加入。

加入後就能通行全球同聯盟的頂級珍稀旅遊產品、像是在登上巴黎凱旋門、到坎城影展走紅毯、甚至下榻在瑪麗蓮夢露與摩納哥王妃居住過的套房...等等供應給其會員旅客享受一般人所享受不到的待遇，顧客下榻聯盟內的夥伴飯店如 AMAN 安縵、文華東方集團、瑰麗酒店、萬豪酒店、半島酒店...等，顧客不但能享有官網最優價格保證外，還能獲得額外免費早餐、房型升等、延遲退房與提前入住等權益，其中最特別的是還贈送餐飲或水療免費額度，讓顧客享受高人一等的體驗。

業者也透露，現在全球疫情因疫苗施打率上升，有許多顧客到了美國施打疫苗後，便直接前往歐洲進行觀光，預期逐步開放的國際旅遊市場將是未來趨勢。

據指出，沃塔加入 Virtuoso 成為聯盟成員後，將與全球頂級各五星級飯店、頂級旅遊體驗服務商、奢華郵輪、豪華河輪等等擁有更緊密的夥伴關係，包含最新的獨家優惠與權益以及在合理價格下提供各種稱心如意的升級服務。沃塔的會員還能夠在下榻眾多夥伴酒店與搭乘夥伴郵輪時， 於免額外付費情況下獲得客房升級與特別禮遇、獲得 VIP 標示並且享受更極致獨特的旅遊體驗，絕非其他旅遊業者能所比擬。

沃塔團隊自2015年創立至今，集合多年經驗的旅遊規劃師、禮賓專家與客服團隊，每位成員都能敏銳掌握時下奢華旅遊與高端生活風格領域的趨勢脈動，並重視使用者體驗過程與結合科技自動化的選擇，在奢華旅遊領域深受會員青睞與肯定。過去就曾推出「美西文化導覽」、「致敬時尚名人」、「奢華河輪輕旅」與「叢林野奢」等主題體驗，滿足每位會員再生活玩趣的探索與樂享。

另一方面，服務客層也從個人會員拓展至精品品牌、私人銀行等企業用戶。這次受到 Virtuoso 邀請加入，使高端旅遊資源的服務更加完善，從世界50大的餐廳、專業潛水體驗、私人博物館與莊園的藝術專家導覽等資源，讓沃塔每位客人都享有優先安排。讓旅行不只是一場出行，更能從中得到知識與視野上的提升，持續深耕亞太地區最高端的私人生活風格俱樂部的發展路線。

有別於傳統旅遊業者，沃塔秉持著「創造顧客美好回憶」的堅持，將奢華禮賓服務結合科技，打造全新視野的「Wota Luxe 奢華酒店預訂平台」。透由設計摩登極簡的平台，會員可自行在線上預訂來自全球超過 8,000 多家的奢華酒店合作夥伴，包含四季酒店、半島酒店、文華東方酒店、安縵酒店與香格里拉酒店等高端酒店集團，提供都會旅遊、自然野宿、獨立莊園等多元風格住宿。操作方便迅速，並克服語言與幣值困擾，專為世界各地的會員打造多語言介面，更是高端旅遊世界的一大步。

執行長陳奕廷表示，加入 Virtuoso 後將能帶給會員出遊時享受來自世界各地聯盟內的供應商與旅遊專家所設計的在地頂級行程，並且還能享受 VIP 禮遇，如預訂酒店房型升等、每日兩客早餐招待、水療或餐飲折抵額度、由經理親自迎賓，以及郵輪艙房升等，甚至航空公司艙位升等，帶給會員意想不到的額外驚喜禮遇。

Virtuoso 亞洲區總經理李瑾穎表示：「僅有不到 1% 的旅行社可以成為聯盟成員，Virtuoso 聯盟每年透由其佈及全球的豪華旅遊網絡創造出 300 億美元以上的產值，並且提供了尊榮的禮遇給予旅客，包含免費的房間升級、機場接送、特製用餐體驗、獨家海岸遊覽以及旅遊專家訂製化行程。我們也很榮幸能夠邀請 Wota Lifestyle 加入 Virtuoso，並且給予顧客無與倫比的權益與旅遊體驗。」

許多常旅客所在意的酒店常旅客計劃，陳奕廷也說：「這一點我們也想到了，還要加碼給會員。」透由 Wota Luxe 預訂，可享受酒店自身的會員晉身合格房晚計算以及積分，若於酒店官網註冊的會員活動，透由 Wota Luxe 也能觸發活動條件。此外，陳奕廷更強調沃塔攜手「亞洲萬里通」，會員訂房還能享受禮遇外額外再累積哩數，讓會員享受權益外還能「禮上加哩」。