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歐萊德讓香蕉變身頂級布膜 敷面膜也要愛地球

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
選用生物可分解的香蕉纖維環保面膜布製成的酒釀面膜。圖/歐萊德提供
選用生物可分解的香蕉纖維環保面膜布製成的酒釀面膜。圖/歐萊德提供

以最綠美妝品著稱的台灣品牌歐萊德，近期推出由外到內，採用可再生單一材質外袋，以及可分解、回歸自然的天然布膜的環保面膜，希望追求美肌的同時，與大地共同美麗。

歐萊德表示，新推出的酒釀煥采面膜主打「一敷即亮自體發光」，高梁酒糟的天然酒釀萃取作為打造天使肌的美麗關鍵，聯手大江生醫實驗室，以生物整合設計，將農業經濟中的香蕉副產物，製成生物可分解的香蕉纖維環保面膜布，變身成酒釀煥采面膜布，生物基含量高達到99.85%，友善自然且可分解，訴求是一片減少地球負擔的面膜。

台灣是面膜大國，消費者使用完面膜後，外包裝累積的環境負擔，非常可觀。歐萊德推動「±R計畫」，與綠色供應鏈大廠大全彩藝合作，將環保精神延續到面膜外袋上，經過承重、防漏等密度規格調整，將環保可再生單一材質包裝袋，成功運用在面膜產品上，減少消費者在追求美麗的同時 ，可能對外在環境永續造成的犧牲。

面膜 環保 香蕉

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