遠百樓管拚了！直播大秀好身材 人數瞬間成長十倍

疫情讓百貨業面臨前所未有的巨大挑戰，遠百（2903）為求新求變，改變以往行銷模式，優惠轉往線上購物，回饋在家防疫的消費者，以花蓮店為例，除了針對線上購物優惠推出一系列在家防疫商品需求，並以臉書粉絲團直播進行導購。昨（27）日邀請樓管試穿在家可以穿的運動內衣系列，迷倒一堆粉絲，直播人數瞬間成長十倍，讓樓管意外爆紅。

因應全國三級疫情延長，各家百貨除縮短營業時間，努力防疫外，紛紛轉往線上推出直播線上購物「零接觸購物」將商品直送到府，拚出新經濟。其中遠百花蓮店的樓管為拚業績，在直播線上直接試穿大秀好身材展現商品，現場教學在家輕運動，立刻秒收一大票粉絲。

遠百花蓮店一直以來在網路聲量頗高，以有趣的互動及觀點，吸引一票粉絲，目前因應全國疫情延長，更挹注資源及創意在網路上與粉絲互動。除實體營業時間縮短、商品速利便可直接在館外結帳取貨。另外針對線上購物新贈近千項人氣商品，搭配網路購物滿千折百優惠、滿額免運寄到府，讓線上購物業績增加2-3成。

遠百線上購物6月30日前推STAYHOME輕鬆購免出門輕鬆購物，化妝品、百貨服飾 結帳金額單筆滿5,000現折300+電子抵用券300元；結帳金額單筆滿10,000再加送電子抵用券300元，以此類推，買越多送越多。