快訊

直播／市場防疫新指引將出爐？指揮中心下午2時記者會

打工族申請萬元補貼 不少人投保金額被刷下

遠百樓管拚了！直播大秀好身材 人數瞬間成長十倍

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠百樓管拚了！直播大秀好身材。（圖／遠百提供）
遠百樓管拚了！直播大秀好身材。（圖／遠百提供）

疫情讓百貨業面臨前所未有的巨大挑戰，遠百（2903）為求新求變，改變以往行銷模式，優惠轉往線上購物，回饋在家防疫的消費者，以花蓮店為例，除了針對線上購物優惠推出一系列在家防疫商品需求，並以臉書粉絲團直播進行導購。昨（27）日邀請樓管試穿在家可以穿的運動內衣系列，迷倒一堆粉絲，直播人數瞬間成長十倍，讓樓管意外爆紅。

因應全國三級疫情延長，各家百貨除縮短營業時間，努力防疫外，紛紛轉往線上推出直播線上購物「零接觸購物」將商品直送到府，拚出新經濟。其中遠百花蓮店的樓管為拚業績，在直播線上直接試穿大秀好身材展現商品，現場教學在家輕運動，立刻秒收一大票粉絲。

遠百花蓮店一直以來在網路聲量頗高，以有趣的互動及觀點，吸引一票粉絲，目前因應全國疫情延長，更挹注資源及創意在網路上與粉絲互動。除實體營業時間縮短、商品速利便可直接在館外結帳取貨。另外針對線上購物新贈近千項人氣商品，搭配網路購物滿千折百優惠、滿額免運寄到府，讓線上購物業績增加2-3成。

遠百線上購物6月30日前推STAYHOME輕鬆購免出門輕鬆購物，化妝品、百貨服飾 結帳金額單筆滿5,000現折300+電子抵用券300元；結帳金額單筆滿10,000再加送電子抵用券300元，以此類推，買越多送越多。

遠百 疫情

延伸閱讀

社區關懷據點志工站防疫前線 社團呼籲中央給疫苗保護

為東奧開幕聲援 日本夜來祭7月4日線上直播

柯震東飛美第2天突上線直播 親曝「出國主因」竟藏洋蔥

盧廣仲直播帶逛私宅認強迫症 線上K歌化身曼谷生意人

相關新聞

遠百樓管拚了！直播大秀好身材 人數瞬間成長十倍

疫情讓百貨業面臨前所未有的巨大挑戰，遠百（2903）為求新求變，改變以往行銷模式，優惠轉往線上購物，回饋在家防疫的消費者...

至上旗下保康特 取得新代理

至上（8112）旗下的保康特生物科技，宣布取得ExoCoBio台灣獨家代理權，開闢外泌體保養品新藍海。

中台灣首棟單價破百萬豪宅 可望在七期市政北七路

中台灣第一棟單價破百萬的豪宅案，可望出現在七期「市政北七路」上！七期土地大戰火熱，不畏興富發、中悅、遠雄、忠泰等北部建商...

豪客買防疫宅大砍 紅樹林水岸宅賠千萬轉手

疫情下，郊區住宅以乎 成為房地產新寵。實價揭露，新店「青山鎮」一棟4層樓別墅，今年3月以1億1,388萬元成交，總價排名...

高秀玲擔任葡萄王董事 為統一美麗事業帶來什麼火花？

「統一入股後，對我們非常照顧，全力以赴幫我們搶市占。」葡萄王董事長曾盛麟在今年6月22日舉辦線上媒體會，談到統一時，他這...

台中造鎮案「宅」到位 社區自帶商圈、運動場解悶

全台三級警戒尚未解封，宅在家的時間拉長，更凸顯居住機能的重要。台中近年大型造鎮案搶市，考量剛需買盤強勁，公設規劃更貼近住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。