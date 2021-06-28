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至上旗下保康特 取得新代理

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

至上（8112）旗下的保康特生物科技，宣布取得ExoCoBio台灣獨家代理權，開闢外泌體保養品新藍海。

ExoCoBio位於韓國首爾，是全球前四大外泌體(Exosome)研究公司之一，擁有獨家專利的外泌體製程ExoSCRT專利技術，從間質幹細胞中提取出高度純化的艾思嘉外泌體(ASC-Exosome）。ExoCoBio將這項技術商品化導入保養品的應用領域，開發出多項艾思嘉外泌體肌膚護理與皮膚再生修護的產品。

保康特生技在至上支持下，專注開發IVD/POCT體外快篩智能檢測系統，著重個人化預防醫學的醫療服務，今年更進一步跨足再生醫學研究領域，取得ExoCoBio的肌膚再生醫學產品的台灣總代理權，主推醫美等級的美容保養品。

保康特生技執行長田玉昇指出，外泌體Exsome自1986年Eberhard G. Trams 和 R.M.Johnstone首度發表解密後，歷經30餘年的研究，外泌體可有效應用於抗發炎，細胞增生修復，生物指標，神經損傷治療等。

ExoCoBio的外泌體產品是專為乾燥肌與敏感肌打造的醫美級保養品，抗發炎因子並擁有專利保濕成分、低刺激性的舒緩配方，也獲得了保溼與改善皮膚搔癢的保養品配方專利。

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