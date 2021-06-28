中台灣首棟單價破百萬豪宅 可望在七期市政北七路

中台灣第一棟單價破百萬的豪宅案，可望出現在七期「市政北七路」上！七期土地大戰火熱，不畏興富發、中悅、遠雄、忠泰等北部建商侵門踏戶，台中豪宅一哥聯聚建設日前再度出手，以每坪320萬高價搶下市政北七路、正對秋紅谷生態公園土地，與先前購入的鄰地合計1,800坪，業界推估，未來推案價格將從9字頭起跳、並突破百萬大關。

市調指出，位處新市政中心核心及新光、大遠百兩大百貨所在路段的市政北七路，已成北、中龍頭建商的一級戰場，包括台中單價最高豪宅王寶輝「秋紅谷」、中部豪辦王聯聚「中雍大廈」。

而北部建商前進台中七期也首選該路段，如大陸建設早在4年前就已卡位大遠百正對面的黃金角地；興富發更以每坪350萬元「地王」價買進市政北七路與惠中路口角地，未來將規劃台中開發史上規模最大的豪辦案，總銷金額逾400億元。近一年來搶進週邊購地的，還有中悅、遠雄、忠泰等建商。

而聯聚建設此次購入的惠民128、129地號，與去年9月購入的惠民130、131地號相連，合計1,800餘坪，推估未來將推出超豪宅案，該地塊一側與自家新成屋案聯聚「瑞和大廈」相接。

樓高41層樓的聯聚「瑞和大廈」預計今年11月完工交屋，落成後將成為台中最高住宅大樓，此案開價落在每坪70萬至90萬元之間，目前已知高樓層成交價為每坪88萬元。

另一側與聯聚土地比鄰的則是寶輝「秋紅谷」，由美國知名建築師事務所Johnson Fain團隊量身打造鑽石玻璃帷幕大樓，2018年更榮獲I.P.A英國國際地產大獎中高層住宅項目最高榮譽五星獎，頗獲台商企業主青睞，2019年頂樓戶成交價為每坪97萬元，刷新中部豪宅新紀錄，至今仍穩坐豪宅王寶座。

此外，大陸建設預計第3季推出市政北七路與惠中一街口「惠國101」新案，規劃48至65坪住宅大樓，總銷60億元，每坪單價上看7字頭。

此案沿襲大陸建設一貫的國際建築風格設計，與「宝格」、「丽格」及中信金控台中金融大樓串聯成大陸建設品牌街廓。由於「惠國101」新案地段稀有精華，1至3樓黃金店面尚未開賣，已由君梵集團砸10億元購入，未來將成為「三宅一生」台中旗艦店。

今年4月也傳出遠雄建設購入市政北七路近河南路的波特曼汽車旅館用地，面積約883坪，單價320萬元，遠雄建設尚未公告證實。