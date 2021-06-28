台中造鎮案「宅」到位 社區自帶商圈、運動場解悶

全台三級警戒尚未解封，宅在家的時間拉長，更凸顯居住機能的重要。台中近年大型造鎮案搶市，考量剛需買盤強勁，公設規劃更貼近住戶需求，像是總太（3056）地產首創社區自帶商圈、「遠雄之星」規劃全齡運動公設，大大滿足生活所需，新案「佳茂6962」則主打綠帶宜居環境，在疫情下勇敢進場。

位於北屯廍子的指標造鎮案「總太2020」，自年初交屋已達六成入住率，包括全家便利商店、托嬰中心，家醫診所、咖啡廳等一樓店面陸續開張營業，300坪專屬購物中心也正式營運，形成自有商圈。

正值疫情期間，住戶只要下樓即可採買到位，大幅減少外出染疫機會，另社區LOUNGE BAR也提供餐點外帶服務，與榮獲必比登推薦的紅點文旅合作，在家就能享用米其林美食。

總太地產董事長翁毓羚表示，店面主要由住戶或其親友承購，可全面性掌握商圈業態，排除外來傳染源隱憂，購物中心則引進在地小農產品，受惠近期業績成長，有助農民維持收入來源，同步體現共好理念。

總太地產近年推出「心生活美學聚落」造鎮案，共計4,000戶，繼一、二期接連完銷，最新三、四期「心之所向」日前正式公開，規劃上保留7,800坪導入下潛式社區公園，打造都市罕見宜居環境，住宅產品主力24至38坪、2至3房，每坪22萬至25萬元，磁吸小家庭、退休族目光，短時間創下近四成熱銷佳績；而未來四期店面互相銜接，社區商圈整體發展可期。

同樣受矚目的，還有海線主打灣區唯一頂級運動宅「遠雄之星8」，推出親子體適能區、溜冰場、桌撞球室、果嶺推桿區等多項運動公設，還規劃少見的整座室內籃球場，打造全齡化健康居住場域。

去年疫情推升國人健康意識抬頭，帶動全案在短短一年迅速完銷；目前系列建案來到第9期「遠雄幸福成」，總戶數約2,500戶、總銷達140億元，預計下半年推出。